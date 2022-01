Bianchi: “La chiave è vaccinare i ragazzi. Professori no vax meno dell’1%”

Dopo l’intervento a Rai Radio 1 di questa mattina, il ministro dell’istruzione Patrizio Bianchi ha rilasciato altre dichiarazioni a Rainews24 sul ritorno in classe di quest’oggi, lunedì 10 gennaio:

«Sono rientrati la maggior parte degli studenti e dei professori. Stiamo monitorando attentamente la situazione e nel primo pomeriggio avremo i dati. Il dato evidente è che è ripresa la scuola».

«La chiave è vaccinare i nostri ragazzi – afferma Bianchi – il governo ha messo a disposizione delle scuole i fondi, poi nella loro autonomia possono decidere su cosa investire».

Quanti sono i professori assenti che hanno mandato il certificato medico? «I numeri sono veramente limitati: sotto l’1% quelli no vax. Mentre per quanto riguarda gli assenti per malattia, i dati sono tutto sommato contenuti».