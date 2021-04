Bianchi pensa ad una legge sul diritto allo studio, per rilanciare inclusione e lotta alla dispersione

Il Ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi, ha incontrato oggi in videoconferenza il Forum degli Studenti. Durante il suo incontro con i rappresentanti delle ragazze e dei ragazzi delle scuole secondarie di II grado, il Ministro ha parlato anche del suo progetto di una legge nazionale per il diritto allo studio.

Secondo Patrizio Bianchi una legge degna di questo nome dovrebbe occuparsi soprattutto di sviluppo e sostenibilità non solo ambientale.

Ma deve dare anche massima attenzione al sistema 0-6 “perché – ha sottolineato il Ministro – i problemi che si verificano in quella fascia non si recuperano più”.

E deve espressamente prevedere anche un capitolo sull’orientamento, perché il picco della dispersione si registra nel passaggio dalla secondaria di primo grado a quella di secondo grado.

Senza trascurare in alcun modo il tema assolutamente centrale dell’inclusione e della disabilità perché anche nella scuola post-pandemia nessuno dovrà essere lasciato indietro.

Il Ministro ha anche colto l’occasione per evidenziare che nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) sono previste risorse importanti che riguardano due temi particolarmente urgenti, la dispersione scolastica e l’adeguamento di strutture e infrastrutture, “due emergenze – ha detto Bianchi – che aggravano il divario tra il Nord e il Sud del Paese”.

“Dobbiamo tutti insieme impegnarci per capire come sarà la scuola dopo la pandemia, anche attraverso una riflessione sull’autonomia scolastica – ha concluso il Ministro – l’emergenza epidemiologica separa la scuola novecentesca da quella che dovremo lasciare alle ragazze e ai ragazzi che verranno dopo di voi. ”