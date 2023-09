Bimbi adescati all’uscita da scuola con dolciumi, i ds fanno scattare l’allarme e inviano circolari alle famiglie

Pericolo fuori le scuole elementari di Bolzano dove degli individui appostati aspettano gli studenti fuori gli istituti per provare ad adescarli offrendo dolci e invitandoli in macchina.

La segnalazione è partita dalla dirigenza scolastica di una scuola che, seconda quanto riporta Il Giornale Trentino, ha inviato alle famiglie degli alunni una lettera in cui riferisce di queste particolari segnalazioni. In seguito, anche altre scuole avrebbero inviato appelli simili per mettere in guardia sia i genitori che i bambini.

Il tutto è stato segnalato alle forze dell’ordine che hanno invitato a prestare la massima attenzione.