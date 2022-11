Black Friday 2022, un’ondata di sconti sui corsi della Tecnica della Scuola: da quando?

Come vi avevamo anticipato al Black Friday, l’occasione più propizia dell’anno per approfittare di offerte imperdibili, attesa, come sempre, dai consumatori di tutto il mondo desiderosi di risparmiare, partecipa anche La Tecnica della Scuola, con un’ondata di sconti sui corsi di formazione.

Quando è il Black Friday 2022?

Visto che dipende dal giorno del Ringraziamento, che cambia data ogni anno, anche il Black Friday non ricade in una data fissa, ma variabile di anno in anno. Quest’anno, visto che il Ringraziamento americano sarà il 24 novembre, il Black Friday 2022 sarà il 25 novembre, il venerdì successivo.

Il lunedì successivo, 28 novembre, sarà un altro giorno di sconti, denominato Cyber Monday, e dunque in molti casi gli sconti saranno attivi per tutto il week-end.

Black Friday 2022, quando partono gli sconti della Tecnica della Scuola

Il Black Friday per La Tecnica della Scuola non si svolgerà nell’arco di un solo giorno! Le offerte sui nostri corsi (webinar e e-learning) avranno inizio mercoledì 23 novembre e si concluderanno lunedì 28 novembre.

Seguiteci sui nostri canali per rimanere aggiornati, per consultare il nostro catalogo di corsi per scegliere quello perfetto per le vostre esigenze e per non perdere nessuna novità sul Black Friday targato Tecnica della Scuola!