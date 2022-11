Black Friday 2022, sconti e offerte: il significato e le origini della giornata

Sta per tornare il Black Friday, l’occasione più propizia dell’anno per approfittare di offerte imperdibili, attesa, come sempre, dai consumatori di tutto il mondo desiderosi di risparmiare. Come da tradizione in questo periodo dell’anno, a fine novembre, periodo che precede di poco il Natale, le maggiori aziende e multinazionali propongono grossi sconti per i propri prodotti, scatenando una vera e propria “febbre da Black Friday” che dà inizio allo shopping natalizio.

Cosa significa il termine Black Friday?

Black Friday, che letteralmente significa Venerdì Nero, è una giornata che inizialmente riguardava soltanto i consumatori americani. Si tratta di una tradizione a stelle e strisce, strettamente collegata con una delle maggiori festività statunitensi, il giorno del Ringraziamento.

Il Black Friday ricade, come da tradizione, il venerdì successivo al giorno del Ringraziamento, il Thanksgiving, che si festeggia negli USA il quarto giovedì di novembre.

Quando è il Black Friday 2022?

Visto che dipende dal giorno del Ringraziamento, che cambia data ogni anno, anche il Black Friday non ricade in una data fissa ma variabile di anno in anno. Quest’anno, visto che il Ringraziamento americano sarà il 24 novembre, il Black Friday 2022 sarà il 25 novembre, il venerdì successivo.

Il lunedì successivo, 28 novembre, sarà un altro giorno di sconti, denominato Cyber Monday, e dunque in molti casi gli sconti saranno attivi per tutto il week-end.

Black Friday 2022, le offerte della Tecnica della Scuola

Vi anticipiamo che anche quest’anno il Black Friday arriva anche per La Tecnica della Scuola! Al via, in quest’occasione, convenienti offerte sui corsi di formazione offerti dalla nostra Casa Editrice.

Seguiteci sui nostri canali per rimanere aggiornati e scoprire quando saranno attivi gli sconti e su quali corsi, per non perdervi nessuna novità sul Black Friday targato Tecnica della Scuola!