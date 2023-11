Black Friday fino al 30 novembre su Tecnica della Scuola Formazione, ultime ore per approfittare dei corsi in sconto

Il Black Friday è l’occasione più propizia dell’anno per approfittare di offerte imperdibili, attesa, come sempre, dai consumatori di tutto il mondo desiderosi di risparmiare e quindi anche un’ondata di occasioni imperdibili.

Black Friday 2023, le offerte della Tecnica della Scuola

Il Black Friday per La Tecnica della Scuola non si svolgerà nell’arco di un solo giorno! Le offerte sui nostri corsi (webinar e e-learning) hanno avuto inizio venerdì 17 novembre e si concluderanno oggi giovedì 30 novembre.

In particolare, è attivo lo sconto del 20% su tutti i nostri e-learning e i webinar del catalogo di dicembre e gennaio.

Non lasciarti scappare le ultime ore di corsi in sconto in occasione del Black Friday targato Tecnica della Scuola!

Alcuni dei nostri corsi in sconto

La sociometria in campo educativo in programma dal 5 dicembre, a cura di Rodolfo Marchisio.

Gli incontri saranno impostati sul confronto e sulla riflessione attiva in merito ai problemi rilevati e dichiarati dai partecipanti. Verrà proposto un questionario che i docenti potranno fare compilare agli studenti tra i due incontri distanziati, per questo, di 14 gg.

Durante il secondo incontro si potranno condividere le osservazioni emerse e discutere il lavoro svolto, coi colleghi e col formatore. Una occasione di confronto non solo con l’esperto, che farà da tutor anche in itinere, ma anche coi colleghi.

Valutare con l’intelligenza artificiale generativa in programma dal 4 dicembre, a cura di Mara Fornari e Ivano Stella.

Il percorso:

Introduzione alla valutazione con l’IA generativa

Cos’è l’IA generativa e come differisce dalle altre forme di IA

Panoramica sui principali algoritmi

Introduzione alle modalità in cui l’IA generativa può essere utilizzata per valutare le capacità, le competenze e le conoscenze degli studenti

Etica e considerazioni didattiche nella valutazione con l’IA generativa

Le sfide etiche della valutazione automatizzata: bias, trasparenza e privacy

Combinare giudizio umano e valutazione automatizzata per garantire equità

Metodi e strumenti per testare e assicurare l’imparzialità delle valutazioni generate dall’IA

Implementazione pratica: Creare e ottimizzare un sistema di valutazione basato sull’IA generativa

Passi fondamentali per sviluppare un sistema di valutazione basato sull’IA: raccolta dei dati, formazione del modello, implementazione nel contesto scolastico

Strumenti e piattaforme disponibili per realizzare sistemi di valutazione basati sull’IA generativa

Mi fido di te. Giochi cooperativi per una classe inclusiva in programma dal 5 dicembre, a cura di Giovanna Malusà.

Gli obiettivi:

riflettere sul valore educativo del gioco a scuola come strumento di conoscenza di sé e dell’altro

riflettere sulla valenza delle competenze sociali per una cittadinanza globale

conoscere gli elementi di base dei giochi cooperativi in una visione olistica

conoscere proposte operative relative alle diverse tipologie di giochi cooperativi: di conoscenza, azione, creatività, esplorazione, fiducia, contatto e problem solving

confrontarsi su esperienze e possibili percorsi per la classe

strutturare percorsi graduali con i giochi cooperativi

Preparati con La Tecnica della Scuola

La Tecnica della Scuola, oltre a webinar, percorsi in e-learning, certificazioni e corsi rivolti alle scuole organizza corsi di preparazione ai concorsi come il corso di preparazione al concorso ds di 30 ore articolato in 8 moduli che affronta in modo esaustivo gli argomenti del programma dell’esame, destinato a docenti, aspiranti dirigenti e dirigenti in servizio.

