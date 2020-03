Bonus docenti agli ospedali? Una buona idea

Abbiamo letto in tanti la bellissima proposta di donare il Bonus docente per gli ospedali e sono certa che in tanti vorrebbero contribuire ma non abbiamo un IBAN né sappiamo come muoverci;

Oltre alla proposta ci piacerebbe adoperarci fattivamente in tal senso rispettando le indicazioni che il MIUR certamente vorrà dare perché sarà un gesto nobile da parte di tutti i docenti che liberamente vorranno aderire.

Rosa Pileggi