Bonus Nido 2022, entro il 30 giugno la trasmissione delle ricevute di pagamento. Quando presentare domanda per il 2023?

Entro il 30 giugno, le famiglie che hanno presentato nel 2022 le domande per il Bonus Asilo Nido devono trasmettere all’INPS le ricevute di pagamento delle rette per le mensilità comprese tra gennaio 2022 e dicembre 2022.

La documentazione deve contenere le seguenti informazioni:

denominazione e Partita Iva dell’asilo nido

codice fiscale del minore

mese di riferimento

estremi del pagamento o quietanza di pagamento

nominativo del genitore che sostiene l’onere della retta.

Nel caso in cui la documentazione sia riferita a più mesi di frequenza, la stessa deve essere allegata a ogni mese a cui si riferisce. Se, invece, per lo stesso mese si è in possesso di più ricevute, queste dovranno essere inviate in un unico file.

Presentazione della domanda per il 2023

Per quanto riguarda invece l’annualità 2023, è possibile presentare la domanda da fine febbraio 2023 ed entro il 31 dicembre 2023.

La domanda per il 2023 è da intendersi per i rimborsi delle mensilità dell’anno solare e non di quelle dell’anno educativo.