Borse di studio Fulbright, assistentati all’insegnamento della lingua e cultura italiana negli USA: scadenza 8 settembre

Il concorso Fulbright – FLTA offre borse di studio per soggiorni di assistentato all’insegnamento della lingua e cultura italiana presso college ed università statunitensi.

L’opportunità è rivolta a coloro che si siano recentemente laureati in discipline umanistiche e scienze sociali, e con uno spiccato interesse per la lingua e la cultura statunitense.

Durante il periodo di assistentato i borsisti avranno l’incarico di assistere il docente statunitense nell’insegnamento della lingua italiana o di insegnare un proprio corso fino ad un massimo di 20 ore settimanali e dovranno frequentare almeno due corsi universitari per semestre, uno dei quali in U.S. Studies e gli altri in materie inerenti l’insegnamento della lingua inglese.

Destinatari sono i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

– Residenza in Italia o, eventualmente, in un paese europeo al momento della presentazione della domanda e durante tutta la procedura di “placement” fino alla partenza per gli Stati Uniti

– Titolo di laurea triennale, conseguito in Italia nei tre (3) anni antecedenti la scadenza del concorso

– L’esperienza di insegnamento certificabile è titolo preferenziale

– Ottima conoscenza della lingua inglese.

L’invio della domanda dovrà avvenire entro l’8 settembre 2023.