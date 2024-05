Buono scuola Veneto, domande dal 15 maggio al 17 giugno 2024

Con Deliberazione della Giunta regionale n. 495 del 06/05/2024 è stato approvato il bando per la concessione del contributo regionale “Buono Scuola” dell’anno scolastico formativo 2023-2024, destinato agli studenti delle Istituzioni primarie e secondarie di primo e di secondo grado del sistema di istruzione e formazione.

Il contributo viene erogato per la copertura delle spese di iscrizione e frequenza e per l’attività didattica di sostegno per gli studenti con disabilità. Sono escluse le sepese per mensa, trasporti, libri di testo, contributi volontari e dopo scuola.

L’ISEE deve essere inferiore a 40.000 euro (60.000 euro in caso di studenti con disabilità).

Le domande per l’anno scolastico-formativo 2023-2024, dovranno essere compilate dai richiedenti esclusivamente via web dal 15 maggio al 17 giugno 2024 (ore 12.00).