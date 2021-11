Borse di studio INPS, il bando per la frequenza degli ITS: domande dal 25 gennaio al 22 febbraio 2022

Borse di studio INPS, il bando per la frequenza degli ITS: domande...

L’INPS ha pubblicato il bando di concorso per l’assegnazione di borse di studio per la frequenza di Istituti Tecnici Superiori (ITS).

Si tratta di percorsi di specializzazione tecnica Post Diploma, riferiti alle aree considerate prioritarie per lo sviluppo economico e la competitività del Paese.

I destinatari sono i figli o orfani ed equiparati (studenti fuori sede):

degli iscritti (dipendenti o pensionati) alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali;

dei pensionati utenti della Gestione dipendenti pubblici.

Il beneficio è riservato agli studenti fuori sede, cioè quelli che frequente-ranno nell’anno scolastico di riferimento un Istituto Tecnico Superiore che abbia sede in un Comune diverso da quello di residenza, distante da quest’ultimo almeno 100 chilometri e comunque in una provincia diversa, calcolata con riferimento alla distanza chilometrica più breve in relazione ad una qualsiasi delle vie di comunicazione esistenti, ad esempio ferroviaria o stradale.

Per l’a.s. 2021/22 sono messi a bando n. 100 contributi dal valore di euro 4.000.

La domanda deve essere trasmessa a decorrere dalle ore 12,00 del giorno 25 gennaio 2022 e non oltre le ore 12,00 del giorno 22 febbraio 2022.