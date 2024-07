Corsi di lingue in Italia, dal 22 luglio al 2 settembre 2024 le domande per le borse di studio INPS

Con il Bando di concorso “Corso di lingue in Italia per il 2024” l’INPS offre borse di studio agli studenti che, nell’anno scolastico 2023/2024, abbiano frequentato gli ultimi due anni della scuola primaria, la scuola secondaria di primo grado e di secondo grado.

Le borse di studio copriranno parzialmente le spese per partecipare in Italia a un corso di lingua straniera extracurriculare, al di fuori dell’orario scolastico, con l’obiettivo di ottenere la certificazione linguistica (diploma) dei livelli A2, B1, B2, C1, C2 secondo il Quadro Comune Europeo di Riferimento (CEFR), rilasciata dagli Enti certificatori riconosciuti dal MIM (Ministero dell’Istruzione e del Merito).

La certificazione deve attestare il livello completo della lingua scelta, valutando competenze scritte e orali, e non deve avere una scadenza temporale.

Il corso deve svolgersi tra settembre 2024 e giugno 2025, per un minimo di 4 mesi e deve prevedere una frequenza obbligatoria di almeno 60 ore di lezione in presenza o online in modalità sincrona, consentita solo in caso di emergenza sanitaria nazionale dichiarata dal Governo italiano.

L’INPS offre 6.100 borse di studio così distribuite:

fino a 600 borse per studenti delle classi quarta e quinta della scuola primaria;

fino a 2.000 borse per studenti della scuola secondaria di primo grado (medie);

fino a 3.500 borse per studenti della scuola secondaria di secondo grado (superiori).

L’importo massimo di ciascuna borsa di studio è di € 800,00 per il corso di preparazione all’esame.

Le domande possono essere presentate dalle ore 12 del 22 luglio 2024 fino alle ore 12 del 2 settembre 2024.