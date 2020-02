Borse di studio INPS per dipendenti pubblici, scadenza 28 febbraio

Potranno essere presentate fino alle ore 12,00 del giorno 28 febbraio 2020 le domande per partecipare al bando di concorso INPS per l’assegnazione di borse di studio per corsi universitari di laurea (anno accademico 2017/2018) e corsi universitari di specializzazione post lauream.

Il bando è riservato a figli, orfani ed equiparati di iscritti (dipendenti o pensionati) alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, alla Gestione Magistrale e al fondo ex Ipost e di pensionati utenti della Gestione dipendenti pubblici.

Per la Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali le borse sono:

4.000 per corsi universitari di laurea (euro 2.000 ciascuna)

200 per corsi universitari di specializzazione post lauream (euro 1.000 ciascuna).

Per la Gestione assistenza magistrale sono:

1.050 per corsi universitari di laurea (euro 2.000 ciascuna)

50 per corsi universitari di specializzazione post lauream (euro 1.000 ciascuna).

SCARICA IL BANDO