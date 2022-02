Borse di studio INPS per Master universitari, opportunità per i dipendenti pubblici

L’INPS ha pubblicato il Bando di Concorso Master Universitari “Executive” per l’a.a. 2021/22, promossi da Atenei statali e non statali riconosciuti dal MUR per il rilascio di titoli accademici in Italia, aventi specifiche caratteristiche qualitative e che garantiscano alta formazione ed aggiornamento professionale qualificato

Si tratta di contributi erogati per la partecipazione di dipendenti pubblici iscritti alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali.

Per ciascun contributo riconosciuto e assegnato, l’Istituto eroga un

importo massimo di 10.000,00 euro ad integrale o parziale copertura del

costo del singolo Master convenzionato. Per i Master convenzionati con le

Università telematiche, l’importo massimo erogabile sarà pari a

€ 5.000,00 ad integrale o parziale copertura del costo del singolo Master

convenzionato.

La domanda per il master prescelto o per più master tra quelli indicati, deve essere preventivamente presentata presso l’Ateneo, entro i termini di scadenza previsti da ciascun Bando relativo al Master di interesse, pubblicato a cura degli Atenei.