Soggiorni studio, bandi Estate INPSieme Estero e Italia in scadenza il 14 marzo 2024

Soggiorni studio, bandi Estate INPSieme Estero e Italia in scadenza il 14...

Anche quest’anno l’INPS ha pubblicato i due bandi per i soggiorni studio per figli di dipendenti pubblici.

Si tratta di:

Estate INPSieme Estero 2024 per soggiorni studio in Paesi europei ed extraeuropei per studenti della scuola superiore;

per soggiorni studio in Paesi europei ed extraeuropei per studenti della scuola superiore; Estate INPSieme Italia 2024 per soggiorni studio in Italia riservati a studenti della scuola elementare, della scuola media e, in caso di studenti disabili, della scuola superiore.

Il bando Estero è finalizzato ad offrire a studenti della scuola secondaria di secondo grado la possibilità di fruire di soggiorni studio all’estero durante la stagione estiva 2024 nei mesi di giugno, luglio e agosto, con rientro entro il 1° settembre 2024. Il soggiorno studio all’estero è previsto in Paesi europei ed extra europei, presso college, campus stranieri e strutture riservate a studenti, ovvero strutture turistiche, ed è finalizzato allo studio di una lingua straniera.

L’Inps riconosce un contributo a totale o parziale copertura del costo di un unico pacchetto riferito ad un soggiorno studio estivo all’estero nel periodo indicato, scelto dal richiedente la prestazione sul libero mercato e organizzato da un unico soggetto terzo che operi nel settore turistico (tour operator o agenzia di viaggi).

Il bando Italia invece è finalizzato ad offrire a studenti della scuola primaria e secondaria di primo grado, nonché secondaria di secondo grado se studenti disabili o invalidi civili al 100%, la possibilità di fruire di soggiorni in Italia, durante la stagione estiva 2024, nei mesi di giugno, luglio ed agosto, con rientro entro il 1° settembre 2024. L’Inps, in

particolare, riconosce un contributo a totale o parziale copertura del costo di un soggiorno estivo in Italia, scelto dal richiedente la prestazione sul libero mercato e organizzato da un unico soggetto terzo che operi nel settore turistico (tour operator o agenzia di viaggi).

I concorsi si rivolgono agli studenti figli o orfani ed equiparati di:

dipendenti e pensionati della pubblica amministrazione iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali ;

; pensionati utenti della Gestione Dipendenti Pubblici (GDP) ;

; iscritti alla Gestione Fondo Postelegrafonici.

La domanda potrà essere trasmessa entro le ore 12 del 14 marzo 2024, attraverso il Portale prestazioni welfare.