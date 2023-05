Borse di studio Liguria, destinatari gli studenti delle superiori: domande entro il 30 giugno

La regione Liguria mette a disposizione borse di studio rivolte agli studenti delle scuole superiori iscritti nell’anno scolastico 2022/2023 per l’acquisto di libri di testo, per soluzioni per la mobilità e il trasporto e per l’accesso ai beni e servizi di natura culturale.

L’importo minimo della borsa di studio è di 150 euro e il limite massimo Isee per accedere al bonus è di 15.748,78 euro.

I soggetti che intendono partecipare al concorso sono tenuti a compilare l’apposita domanda on line seguendo il percorso indicato nel sito istituzionale www.aliseo.liguria.it.

Per la compilazione, è necessario possedere:

identità SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o CIE (Carta di Identità Elettronica) del genitore richiedente in caso di minori o dello studente se maggiorenne; codice fiscale dello studente; attestazione I.S.E.E. ordinario 2023 in corso di validità da richiedere presso un C.A.A.F. (Centro Autorizzato all’Assistenza Fiscale) oppure da compilare accedendo al sito INPS.

Tale attestazione non deve superare i limiti stabiliti dal bando di concorso, ossia euro 15.748,78, e non deve riportare annotazioni e e/o difformità.

C’è tempo fino al 30 giugno per fare domanda, che deve essere presentata per ciascun figlio.