Borse di studio per vittime del terrorismo, della criminalità organizzata e del dovere: scadenza 8 aprile

Borse di studio per vittime del terrorismo, della criminalità organizzata e del...

Con nota prot. n. 6972 dell’11 marzo 2024 la Presidenza del Consiglio dei ministri ha trasmesso i bandi di concorso per l’assegnazione di borse di studio in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, nonché dei loro superstiti, delle vittime del dovere e dei loro superstiti, e delle altre categorie ivi indicate, riservato agli studenti della scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado.

I bandi e i relativi schemi di domanda sono stati pubblicati sulla G.U. – IV serie speciale – Concorsi ed esami n. 20 dell’8 marzo 2024.

Nel dettaglio, per l’anno scolastico 2022/2023 sono da assegnare:

a) 300 borse di studio dell’importo di 380 euro ciascuna, destinate agli studenti della scuola primaria e secondaria di primo grado;

b) 300 borse di studio dell’importo di 760 euro ciascuna, destinate agli studenti della scuola secondaria di secondo grado.

Una percentuale pari al 10% delle borse di studio di cui alle lettere a) e b) è riservata ai soggetti con disabilità.

La scadenza per la presentazione delle domande è il giorno lunedì 8 aprile 2024.