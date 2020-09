Borse di studio Supermedia INPS, domande entro il 21 ottobre

Anche quest’anno l’INPS ha pubblicato il bando di concorso Borse di studio “Supermedia” per i risultati dell’anno scolastico 2019-2020 in favore, tra gli altri, dei figli o orfani ed equiparati degli iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, dei pensionati utenti della Gestione dipendenti pubblici e degli iscritti alla Gestione assistenza magistrale.

La domanda potrà essere inoltrata, per via telematica, a decorrere dalle ore 12,00 del 21 settembre 2020 e non oltre le ore 12,00 del giorno 21 ottobre 2020.

In proposito è bene sapere che dal 1° ottobre 2020 avrà inizio la fase transitoria di passaggio dal PIN INPS in favore del Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) pertanto è bene seguire attentamente le istruzioni descritte nell’art.6 del bando.

Il bando è raggiungibile sul sito www.inps.it seguendo il percorso Home > Avvisi, bandi e fatturazione > Welfare, assistenza e mutualità > Formazione Welfare > Borse di studio > Bandi Attivi > Bando “SuperMedia” 2020 – risultati a. s. 2019 – 2020.

