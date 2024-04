Bruce Springsteen, una fan al concerto: “Devo saltare scuola, mi firmi la giustificazione?” e lui accetta

Il cantante Bruce Springsteen ha colpito ancora: come ormai consuetudine, “The Boss”, 74 anni, nel corso di un concerto di qualche giorno fa, ha firmato la giustificazione per l’assenza a scuola a una fan di 11 anni, come riporta Fanpage.

L’abitudine di Springsteen

Tutto è avvenuto a San Francisco, negli USA, la domenica di Pasqua. Una giovane fan di 11 anni, Genevieve, ha mostrato un cartellone con la scritta: “Devo saltare scuola, mi firmi la giustificazione?”. E Springsteen non ha esitato a prendere carta e penna.

Com’è noto, i concerti del Boss sono pieni di cartelli con richieste, apprezzamenti, frasi d’amore per quello che è un vero e proprio rito.

Springsteen e le giustificazioni firmate ai piccoli fan

Non è la prima volta che succede, è capitato altre volte che il cantante firmasse assenze a scuola. Nel 2016 il padre di un fan a cui Springsteen ha firmato la giustificazione per l’assenza, ha detto: “Mio figlio ha detto: ‘Bruce, firmeresti la mia nota di assenza?’ e lui si è illuminato. È stato affettuoso con Michael non appena l’ha visto. Gli ha detto: ‘Devo leggerlo prima, è così che ho avuto problemi con il mio primo contratto’, poi: ‘Spero che tu non finisca nei guai’. Mio figlio ne è rimasto molto colpito. È stata un’esperienza davvero bella”.

La stessa cosa è avvenuta sempre nel 2016 ad un’alunna dodicenne. Poi è toccato ad un piccolo fan di nove anni.