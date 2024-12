Bullismo costringe un 14enne a cambiare scuola, il dirigente scolastico: “È un grosso dispiacere sapere che un ragazzo soffra”

Un grave episodio di bullismo ha spinto un 14enne del ponente savonese a lasciare la scuola che frequentava per trasferirsi in un altro istituto, nella speranza di ritrovare serenità. Il giovane, beneficiario della legge 104 per una lieve disabilità, sarebbe stato vittima di insulti, dispetti e discriminazioni che lo hanno logorato nel tempo.

Come scrivono i giornali locali, il dirigente scolastico dell’istituto ha espresso rammarico per quanto accaduto: “È un grosso dispiacere sapere che un ragazzo soffre. Stiamo approfondendo ogni aspetto per chiarire i contorni della vicenda. Nulla verrà tralasciato”. La scuola ha sporto denuncia ai carabinieri e intende presentare un esposto in Procura, avviando dialoghi con la famiglia solo dopo aver ricevuto comunicazione ufficiale lo scorso 4 dicembre.

Il dirigente ha sottolineato che non emergono prove di un “bullo” o di un “branco”, ma piuttosto di un disagio diffuso. Un episodio particolarmente grave si sarebbe verificato recentemente, quando qualcuno avrebbe danneggiato il motorino del ragazzo introducendo acqua e zucchero nel serbatoio, un fatto avvenuto al di fuori dell’orario scolastico.

Anche il Comune ha espresso solidarietà, garantendo vicinanza al ragazzo e alla sua famiglia: “Siamo sempre pronti a fornire supporto e fare da intermediari in situazioni difficili come questa”. E ha ribadito il suo impegno contro il bullismo, proseguendo i progetti già attivi nelle scuole in collaborazione con associazioni locali e forze dell’ordine: “Continueremo a lavorare affinché atti come questi non si ripetano mai più”.