Maestra d’asilo prende a ceffoni bimbo, incastrata da video. La direzione: “Era in periodo di prova”

Un video agghiacciante, diffuso da La Repubblica, mostra una maestra di un asilo del napoletano che prende a ceffoni un bambino. La scena è stata ripresa da uno smartphone dall’alto. Come riporta Napoli Today, la direzione dell’istituto scolastico ha preso subito provvedimenti e ha allontanato la docente con questa motivazione: “Era in un periodo di prova che non ha superato per i suoi metodi non in linea con il nostro metodo educativo”.

“Metodi arcaici”

Questo il commento sulla vicenda di Borrelli e D’Onofrio (AVS): “Non siamo più nel Medioevo. La risposta della direzione scolastica non ha tardato ad arrivare. La maestra non farebbe parte del personale scolastico ma era, come viene comunicato nella nota della direzione, in un periodo di prova. Per quello che si vede, si tratta di una persona che non può lavorare a stretto contatto con i bambini. Metodi arcaici che hanno provocato tanti danni e che oggi non sono minimamente ammissibili, soprattutto in un asilo. Chi vorrebbe ‘educare’ in questo modo dei bambini non dovrebbe lavorare in nessuna scuola e ci aspettiamo che sia così”.

Il caso è avvenuto in una scuola paritaria, come precisa La Repubblica. I dubbi sull’operato della docente erano già sorti in molti genitori, da qui un tam tam sui social e nei gruppi WhatsApp.