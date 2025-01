Bullismo e cyberbullismo, adempimenti per le scuole [NOTA]

Bullismo e cyberbullismo, adempimenti per le scuole

Con l’approvazione della legge 17 maggio 2024, n. 70, “Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo”, sono state ampliate le finalità della legge 29 maggio 2017, n. 71. Questa modifica estende il campo d’azione non solo al cyberbullismo ma anche ai fenomeni di bullismo tradizionale, introducendo nuovi strumenti per potenziare le misure preventive. Le iniziative sono rivolte sia ai minori vittime che ai responsabili di tali fenomeni, con l’obiettivo di promuovere azioni educative e formative.

Linee di Orientamento per le scuole

L’articolo 4 della legge aggiornata prevede misure specifiche per le istituzioni scolastiche, che devono:

Adottare un codice interno per prevenire e contrastare bullismo e cyberbullismo, istituendo un tavolo permanente di monitoraggio composto da rappresentanti di studenti, insegnanti, famiglie ed esperti (comma 2 bis).

Integrare le Linee di orientamento nel regolamento scolastico, incluse le procedure di prevenzione e contrasto, nominando un docente referente per coordinare le iniziative, con il supporto di Forze di polizia, associazioni e centri di aggregazione giovanile (comma 3).

Applicazione delle Linee di Orientamento

Le scuole dovranno fare riferimento alle Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del bullismo e cyberbullismo (decreto prot. n. 18 del 13 gennaio 2021). Tali linee prevedono:

L’individuazione di un docente referente.

La creazione di un Team Antibullismo e di un Team per l’Emergenza, integrati da dirigenti scolastici, animatori digitali e altro personale qualificato.

Azioni urgenti per i Dirigenti Scolastici

Con nota 121 del 20 gennaio 2025 il MIM richiama l’attenzione dei dirigenti scolastici sull’urgenza di attuare le seguenti misure:

Nomina del docente referente.

Adozione del codice interno.

Istituzione del tavolo permanente di monitoraggio.

Queste azioni sono fondamentali per affrontare le gravi emergenze educative e sociali del presente.

Supporto alle scuole

Per agevolare le scuole nella pianificazione di interventi efficaci, è allegato un documento contenente indicazioni e strumenti operativi.

Istituzione del Tavolo tecnico nazionale

Con il decreto 18 novembre 2024, n. 232, è stato istituito il Tavolo tecnico nazionale per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo. Questo organismo ha il compito di:

Redigere un piano d’azione integrato.

Creare un sistema di raccolta dati per monitorare l’evoluzione dei fenomeni e proteggere i minori.

LA NOTA