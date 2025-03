Tiktoker bersaglio di messaggi d’odio si toglie la vita: “Vittima di bullismo transfobico”, partite indagini

Ancora un brutto caso di suicidio in seguito ad un exploit di commenti violenti e offensivi che potrebbero aver causato un certo malessere. Oggi non si parla d’altro: un ragazzo di 21 anni che ha completato la transizione di genere per poi identificarsi come non binario, noto su TikTok, si è tolto la vita. Lo riporta Ansa.

Il giovane è stato trovato morto nella sua casa del milanese. La Procura di Monza ha aperto un fascicolo di inchiesta per omessa custodia di arma da fuoco e istigazione al suicidio. Le indagini relative alle responsabilità di terzi nel portare il giovane a togliersi la vita, non sono comunque collegate ai messaggi apparsi sui social media, dove il 21enne aveva raccontato la sua esperienza di transizione di genere.

“Non è un suicidio”

Il giovane, dal 2020, ha pubblicato contenuti ironici e poi ha raccontato una parte molto personale della sua vita, ovvero prima la sua nuova identità transgender, poi quella da non binario. Sarebbe stato a partire da questo momento che sotto i suoi post sono comparsi commenti spesso con insulti, ora al vaglio degli inquirenti.

La morte del ragazzo ha avuto eco sui media e anche fra chi lo conosceva. Oggi sulla vicenda è intervenuto il partito Sinistra Italiana che, in un comunicato, ha espresso “dolore e rabbia” ritenendo sia stato “vittima di bullismo transfobico” e che la sua morte sia “frutto della cultura tradizionale che trova sostegno nei movimenti anti-scelta e nella destra intollerante”.

“Non considero la morte un suicidio – dichiara Daniele Durante, delegato ai Diritti della segreteria di Sinistra Italiana Milano -, ma un omicidio che ha degli responsabili: la nostra società ‘tradizionale’ ed egoista, che non comprende l’impatto devastante del bullismo online su chi è già in un percorso complesso di autodeterminazione, e la cultura che esprimono i movimenti anti-scelta come Pro Vita e Family Day e la destra intollerante che nega l’esistenza di queste persone, umiliandole fino a costringerle a trovare la morte”.

La lezione di Educazione Civica in diretta

Oggi, Lunedì 24 marzo, dalle ore 11.00 alle ore 12.00, si è tenuta la sesta lezione di Educazione Civica in diretta organizzata dalla Tecnica della Scuola. Lezione dedicata al tema del bullismo e del cyberbullismo.

Ospiti dell’incontro i ragazzi di MaBasta (Movimento Antibullismo Animato da Studenti Adolescenti) coadiuvati dal fondatore Mirko Cazzato. Si parlerà di come costruire una scuola antibullismo, attraverso le esperienze che il Movimento ha affrontato in tutti questi anni.

