Bullismo e cyberbullismo: i cinque consigli dello psicologo per chi ne è vittima e per i genitori

Bullismo e cyberbullismo: i cinque consigli dello psicologo per chi ne è...

Il bullismo a scuola è un fenomeno ancora purtroppo molto presente nella nostra società. Anzi, con l’incremento dei social e l’uso dei dispositivi digitali, si è associato anche il cyberbullismo che ha di certo peggiorato il quadro. Secondo l’Osservatorio “Bullismo e Cyberbullismo” su un campione di ragazzi tra gli 11 e i 19 anni, 1 adolescente su 5 è stato vittima negli ultimi tre mesi. Cosa fare allora per fronteggiare questi episodi? A dare 5 consigli utili è Giuseppe Lavenia, psicologo, psicoterapeuta e presidente dell’Associazione Nazionale Di.Te. (Associazione Nazionale Dipendenze Tecnologiche, Gap e Cyberbullismo) in un decalogo che rientra nelle azioni di RispettAMI in collaborazione con la startup sociale MaBasta (Movimento Anti Bullismo Animato da Studenti Adolescenti):

Non fare finta che vada tutto bene: il bullismo può generare vergogna o paura di turbare i propri genitori. Ma tenersi tutto dentro può solo peggiorare le cose. “Non è facile ma la rinascita inizia nel momento in cui si ammette di aver bisogno d’aiuto” spiega Lavenia. Non isolarti: “questa reazione può aumentare il senso di solitudine e renderti ancora più fragile. Invece l’unione fa la forza. Aprirsi a persone esterne alla situazione dolorosa che stai vivendo può aiutare a capire che non dappertutto si incontra la preotenza”. Non cedere alle provocazioni: “Farsi giustizia da soli non dà la sicurezza di uscire dalle dinamiche di bullismo, che invece possono anche peggiorare. La migliore soluzione è sempre riuscire a comunicare e mediare, con l’aiuto di un esperto o un adulto: un professore, un dirigente scolastico, i genitori”. Anche il bullismo online è reale: “Il fatto di non avere segni sulla pelle non fa una vittima meno vittima, e per nessun motivo si deve ritenere responsabile di ciò che le sta capitando”. Anche qui puoi dire basta rivolgendoti a un adulto di cui ti fidi o un esperto. Occhio a ciò che condividi online: “le tue foto private, i tuoi pensieri più intimi, le situazioni che ti imbarazzano, tienile per te e per la tua cerchia ristretta di amici.

I consigli per i genitori

Non solo i ragazzi, ma anche i genitori hanno certamente bisogno di consigli per capire come muoversi quando i propri figli sono vittime di episodi di bullismo e cyberbullismo: