Bullismo e cyberbullismo: il Ministro Valditara richiama alla cultura del rispetto

Latina diventa teatro di un importante appuntamento sul bullismo e il cyberbullismo, temi al centro dell’incontro organizzato al teatro Ponchielli dell’Istituto Alessandro Volta. A sottolinearne l’importanza è stato il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, che ha ribadito la necessità di educare alla cultura del rispetto come fondamento per una società più coesa.

“Combattere il bullismo è essenziale per costruire una comunità fondata sull’amicizia, il dialogo e la comprensione”, ha dichiarato Valditara, come riportato dalla Stampa, evidenziando come sentimenti positivi e valori condivisi debbano guidare il vivere insieme.

La giornata è proseguita con un tavolo di discussione in prefettura dedicato alle problematiche giovanili. Tra i temi affrontati, il caso di un dodicenne di Latina colpito da un ammonimento del questore per danneggiamento e furto aggravato ai danni di una scuola. “Il Comune ha agito correttamente adottando misure ferme contro atti di teppismo che colpiscono beni pubblici”, ha affermato il Ministro.

Valditara ha però sottolineato la necessità di un approccio equilibrato: da un lato promuovere il talento e l’entusiasmo nelle scuole, dall’altro adottare provvedimenti per contrastare i comportamenti violenti. “La scuola deve essere un luogo che valorizza le persone, richiedendo però rispetto verso chiunque e verso tutto ciò che appartiene alla collettività”, ha aggiunto.

Il Ministro ha ricordato che il bullismo, in tutte le sue forme, non è solo un problema individuale ma una questione che riguarda il tessuto sociale nel suo complesso. I comportamenti prevaricatori compromettono la crescita emotiva dei giovani e minano i valori fondamentali della convivenza civile.