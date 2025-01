Bullismo shock all’uscita da scuola: tredicenne aggredito due volte, minacciato anche un passante

A Pistoia, un grave episodio di bullismo si è verificato sabato 11 gennaio nei pressi dei giardini pubblici vicino a una scuola media. Un tredicenne, già vittima in passato, è stato aggredito da tre coetanei che frequentano la sua stessa scuola. L’attacco è avvenuto verso le 12:30, quando uno dei bulli lo ha spinto a terra, seguito dagli altri due che lo hanno colpito con calci.

Come riportato da Repubblica, un passante, presente con il figlio, è intervenuto per disperdere gli aggressori, permettendo al ragazzo di rialzarsi. Tuttavia, i bulli sono tornati poco dopo, aggredendo nuovamente il tredicenne. L’uomo è intervenuto una seconda volta, aiutando la vittima a scappare e consigliandogli di avvisare i genitori. In risposta, i tre hanno accerchiato e minacciato il passante, cercando di intimidirlo.

Il tredicenne, accompagnato dai genitori, si è recato al pronto soccorso per accertamenti. Si è scoperto che il ragazzo era già stato bersaglio del gruppo in passato. La vicenda è stata denunciata alle forze dell’ordine, e le indagini sono in corso per accertare i fatti e le responsabilità.