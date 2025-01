Cala il numero degli alunni, aumenteranno i soprannumerari

Cala il numero degli alunni in Italia secondo la Uil Scuola sono a rischio ben 130 mila cattedre per il prossimo anno scolastico 25/26.

Questo vuol dire che quest’anno ci saranno più soprannumerari da individuare e che in molti saranno trasferiti d’ufficio o d’ufficio a domanda condizionata il prossimo mese di maggio

Il problema è che parallelamente non si è previsto nella legge di bilancio 2025 una riduzione del numero degli alunni nelle classi di ogni ordine e grado, quindo i parametri di formazioe delle classi a cui dovranno attenersi i DS restano sempre gli stessi definiti dalla Gelmini, mentre pre la prima volta vengono tagliati oltre 5600 posti.

Per SBC la strada da percorrere è quella adottata in Trentino, massimo 23 alunni per classe e aggiungiamo noi in presenza di alunni diversamente abili massimo 20 alunni.

Ma la legge di bilancio 2025 sulla scuola ha scelto di tagliare sugli organici e i docenti ( il.94%) ha scelto di avallare i tagli non scioperando il 29 novembre.

Libero Tassella (Scuola Bene Comune)