Caldo record e inizio scuola, a Bari divise leggere e lezioni tra banchi e cortili

Con l’inizio dell’anno scolastico alle porte, il caldo estivo che ancora avvolge molte regioni italiane, tra cui la Puglia, riaccende il dibattito sull’opportunità di posticipare l’apertura delle scuole a ottobre. Nonostante le temperature elevate, la data del 16 settembre rimane fissata nel calendario regionale, e molte scuole pugliesi, come l’istituto comprensivo di Bari, apriranno persino prima, l’11 settembre. La dirigente scolastica, in un intervento a Repubblica, ha sottolineato che spostare l’inizio delle lezioni a ottobre significherebbe prolungare l’anno scolastico fino a fine giugno, quando il caldo è ancora più intenso. Per affrontare le temperature elevate, la scuola ha deciso di adottare misure pratiche, come l’uso di divise leggere e il rinvio del tempo pieno a ottobre.

Anche un’altra scuola di Bari, con quasi mille alunni, ha scelto di anticipare l’apertura al 11 settembre. La preside ha evidenziato la necessità di climatizzare le aule, che attualmente sono surriscaldate. In attesa di miglioramenti infrastrutturali, la scuola organizzerà attività all’aperto nei cortili o in ambienti più freschi, alternando lezioni tra banchi e aria aperta.

Sul fronte sanitario, il dottor Luigi Nigri, vicepresidente nazionale della Federazione Italiana Medici Pediatri, suggerisce un approccio diverso: portare i bambini al mare il più possibile per fare il pieno di vitamina D, che offre due mesi di protezione immunitaria in più. Nigri invita a una valutazione caso per caso, sottolineando che il mare resta una delle migliori soluzioni per combattere gli effetti del caldo.

La Tecnica della Scuola vuole chiedere ai propri lettori se sono d’accordo o meno sul posticipare l’inizio dell’anno scolastico ad inizio ottobre, proprio in vista delle alte temperature che si protrarranno fino ad autunno inoltrato.