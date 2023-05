Calendario scolastico 2023/24, in Puglia si riparte il 14 settembre

La Giunta regionale ha approvato il calendario scolastico della Puglia per l’a. s. 2023/2024.

Le istituzioni scolastiche del territorio apriranno i battenti il prossimo 14 settembre per poi concludere le attività didattiche il 7 giugno.

Nell’ambito dell’autonomia scolastica i consigli di classe di ciascuna scuola potranno stabilire, sempre nel rispetto del numero minimo di giorni di lezione da assicurare, altri eventuali giorni di stop.

Queste le festività fissate a livello regionale:

Ponte dell’Immacolata: dall’8 al 10 dicembre 2023

Vacanze di Natale: dal 23 dicembre 2023 al 7 gennaio 2024

Vacanze di Carnevale: 12 e 13 febbraio 2024

Pasqua: dal 28 marzo al 2 aprile 2024

Inoltre, da quest’anno il calendario scolastico sarà dotato anche di una veste grafica, realizzata da un Liceo artistico della Puglia selezionato di volta in volta. Per l’a.s. 2023/24 la scelta è ricaduta sul Liceo Leontine De Nittis di Barletta che, insieme ai suoi studenti, si sta occupando di elaborare l’identità visiva del calendario, declinando il tema individuato per questa annualità, ovvero l’accoglienza e l’apertura verso gli altri.

calendario scolastico 2023-2024