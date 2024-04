Calendario scolastico a.s. 2024/2025, in Calabria si torna a scuola il 16 settembre

Calendario scolastico a.s. 2024/2025, in Calabria si torna a scuola il 16...

Inizieranno il 16 settembre 2024 e termineranno il 7 giugno 2025 le lezioni scolastiche per tutti gli ordini e grado d’istruzione, tranne che per la scuola dell’infanzia il cui termine di chiusura è previsto per il giorno 30 giugno 2025.

Il 17 aprile è stato deliberato il calendario dell’a.s. 2024/2025 con decreto n. 20 del presidente della Regione, Roberto Occhiuto, sulla base dell’istruttoria del Dipartimento regionale all’Istruzione

Nello specifico saranno 202 il totale delle giornate di lezioni obbligatorie previste dal calendario regionale.

Oltre ai giorni di festività nazionali previsti dal Ministero dell’istruzione e del merito per tutte le scuole di ogni ordine e grado, le attività didattiche non si svolgeranno nelle seguenti giornate: