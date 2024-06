Calendario scolastico 2024/2025, le date regione per regione [AGGIORNATO con BASILICATA]

Quasi tutte le Regioni hanno deliberato il calendario scolastico per il 2024/2025, stabilendo le date di inizio e termine dell’anno scolastico, nonché i ponti e le altre chiusure decisi a livello regionale.

Inizio scuola 2024, si parte il 16 settembre in Basilicata

Il rientro a scuola per gli studenti della Basilicata, una delle regioni per cui non era ancora noto, è fissato al 16 settembre 2024, mentre la fine delle lezioni sarà il 10 giugno 2025 per la scuola primaria e secondaria e al 30 giugno 2025 per la scuola dell’infanzia. Lo prevede il calendario scolastico per l’anno 2024/2025 approvato dalla Giunta regionale.

Le scuole potranno anticipare per un massimo di tre giorni la data di inizio delle attività didattiche, ma solo per comprovate esigenze. Il calendario deliberato dalla regione accoglie la richiesta di Confindustria Basilicata di dare inizio alle attività scolastiche non prima del 16 settembre per allineare la capacità turistica della regione a quella della maggioranza delle regioni vicine.

Per l’a.s. 2024/25 sono previsti complessivamente 204 giorni utili di lezione per la scuola primaria e secondaria e 221 giorni per la scuola dell’infanzia, dei quali non meno di 200 giorni vincolati a lezione.

Il provvedimento della Giunta prevede anche di limitare il più possibile i rientri di una sola giornata, in presenza di sospensioni e festività ravvicinate obbligatorie, in considerazione delle inevitabili ricadute che tali scelte hanno rispetto alle necessità di conciliazione dei tempi tra famiglia e lavoro e alle esigenze dei soggetti gestori di servizi e delle imprese del territorio.

Entro il 15 luglio prossimo le istituzioni scolastiche sono tenute a comunicare il proprio calendario alle famiglie, agli Enti Locali e alla Direzione Scolastica regionale.

Le festività

A livello nazionale, le festività sono decise da un’apposita ordinanza ministeriale, che per il prossimo anno scolastico sarà presumibilmente emanata nel mese di luglio.

Ad ogni modo, i giorni festivi di sospensione delle attività didattiche sappiamo già che saranno i seguenti:

tutte le domeniche;

il 1° novembre, festa di tutti i Santi;

l’8 dicembre, Immacolata Concezione;

il 25 dicembre, Natale;

il 26 dicembre;

il 1° gennaio, Capodanno;

il 6 gennaio, Epifania;

il giorno di lunedì dopo Pasqua;

il 25 aprile, anniversario della Liberazione;

il 1° maggio, Festa del Lavoro;

il 2 giugno, festa nazionale della Repubblica;

la festa del Santo Patrono.

I calendari scolastici regionali

Pubblichiamo di seguito l’elenco delle Regioni che hanno già deliberato.

Abruzzo

Inizio lezioni: 16 settembre 2024

Ponte Ognissanti: 2 novembre 2024

Vacanze Natale: dal 23 dicembre 2024 e al 6 gennaio 2025

Vacanze Pasqua: dal 17 al 22 aprile 2025

Ponte 25 aprile: 26 aprile 2025

Termine lezioni: 7 giugno 2025

Basilicata

Inizio lezioni: 16 settembre 2024

Termine lezioni: 10 giugno 2025

Bolzano

Inizio lezioni: 5 settembre 2024

Ponte Ognissanti: dal 26 ottobre al 2 novembre 2024

Vacanze Natale: dal 24 dicembre 2024 e al 6 gennaio 2025

Vacanze Inverno: dall’1 all’8 marzo 2025

Vacanze Pasqua: dal 17 al 22 aprile 2025

Ponte 25 aprile: 26 aprile 2025

Ponte 1° maggio: 2 e 3 maggio 2025

Pentecoste: 9 giugno 2024

Termine lezioni: 13 giugno 2025

Calabria

Inizio lezioni: 16 settembre 2024

Ponte Ognissanti: 2 novembre 2024

Vacanze Natale: dal 23 dicembre 2024 e al 6 gennaio 2025

Vacanze Pasqua: dal 17 al 22 aprile 2025

Ponte 25 aprile: 26 aprile 2025

Ponte 1° maggio: 2 e 3 maggio 2025

Termine lezioni: 7 giugno 2025

Campania

Inizio lezioni: 12 settembre 2024

Ponte Ognissanti: 2 novembre 2024

Vacanze Natale: dal 23 dicembre 2024 e al 6 gennaio 2025

Vacanze di Carnevale: 3 e 4 marzo 2025

Vacanze Pasqua: dal 17 al 22 aprile 2025

Ponte 25 aprile: 26 aprile 2025

Ponte 1° maggio: 2 e 3 maggio 2025

Termine lezioni: 7 giugno 2025

Emilia-Romagna

Inizio lezioni: 16 settembre 2024

Ponte Ognissanti: 2 novembre 2024

Vacanze Natale: dal 24 dicembre 2024 e al 6 gennaio 2025

Vacanze Pasqua: dal 17 al 22 aprile 2025

Termine lezioni: 6 giugno 2025

Friuli Venezia Giulia

Inizio lezioni: 11 settembre 2024

Ponte Ognissanti: 2 novembre 2024

Vacanze Natale: dal 23 dicembre 2024 e al 6 gennaio 2025

Vacanze di Carnevale: dal 3 al 5 marzo 2025

Vacanze Pasqua: dal 17 al 22 aprile 2025

Ponte 25 aprile: 26 aprile 2025

Termine lezioni: 7 giugno 2025

Lazio

Inizio lezioni: 16 settembre 2024

Ponte Ognissanti: 2 novembre 2024

Vacanze Natale: dal 23 dicembre 2024 e al 6 gennaio 2025

Vacanze Pasqua: dal 17 al 22 aprile 2025

Termine lezioni: 7 giugno 2025

Liguria

Inizio lezioni: 16 settembre 2024

Vacanze Natale: dal 23 dicembre 2024 e al 6 gennaio 2025

Vacanze Pasqua: dal 17 al 21 aprile 2025

Ponte 1° maggio: 2 e 3 maggio 2025

Termine lezioni: 10 giugno 2025

Lombardia

Inizio lezioni: 12 settembre 2024 (5 settembre le scuole dell’infanzia)

Vacanze Natale: dal 23 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025

Vacanze di Carnevale: 3 e 4 marzo 2025

Vacanze Pasqua: dal 17 al 22 aprile 2025

Termine lezioni: 7 giugno 2025

Marche

Inizio lezioni: 11 settembre 2024

Ponte Ognissanti: 2 novembre 2024

Vacanze Natale: dal 23 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025

Vacanze Pasqua: dal 17 al 22 aprile 2025

Ponte 1° maggio: 2 e 3 maggio 2025

Termine lezioni: 7 giugno 2025

Molise

Inizio lezioni: 12 settembre 2024

Ponte Ognissanti: 2 novembre 2024

Ponte Immacolata: 7 dicembre 2024

Vacanze Natale: dal 23 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025

Vacanze Pasqua: dal 17 al 22 aprile 2025

Ponte 25 aprile: 26 aprile 2025

Ponte 1° maggio: 2 e 3 maggio 2025

Termine lezioni: 7 giugno 2025

Piemonte

Inizio lezioni: 11 settembre 2024

Vacanze Natale: dal 23 dicembre 2024 e al 6 gennaio 2025

Vacanze di Carnevale: dall’1 al 4 marzo 2025

Vacanze Pasqua: dal 17 al 22 aprile 2025

Ponte 1° maggio: 2 e 3 maggio 2025

Termine lezioni: 7 giugno 2025

Puglia

Inizio lezioni: 16 settembre 2024

Termine lezioni: 7 giugno 2025

Sardegna

Inizio lezioni: 12 settembre 2024

Ponte Ognissanti: 2 novembre 2024

Vacanze Natale: dal 23 dicembre 2024 e al 6 gennaio 2025

Vacanze di Carnevale: 3 e 4 marzo 2025

Vacanze Pasqua: dal 17 al 22 aprile 2025

Sa Die de sa Sardigna: 28 aprile 2025

Termine lezioni: 7 giugno 2025

Sicilia

Inizio lezioni: 12 settembre 2024

Ponte Ognissanti: 2 novembre 2024

Vacanze Natale: dal 23 dicembre 2024 e al 7 gennaio 2025

Vacanze Pasqua: dal 17 al 22 aprile 2025

Termine lezioni: 7 giugno 2025

Toscana

Inizio lezioni: 16 settembre 2024

Vacanze Natale: dal 24 dicembre 2024 e al 6 gennaio 2025

Vacanze Pasqua: dal 17 al 22 aprile 2025

Termine lezioni: 10 giugno 2025

Trento

Inizio lezioni: 9 settembre 2024

Ponte Ognissanti: dal 31 ottobre al 2 novembre 2024

Vacanze Natale: dal 23 dicembre 2024 e al 6 gennaio 2025

Vacanze di Carnevale: dal 3 al 5 marzo 2025

Vacanze Pasqua e Ponte 25 aprile: dal 18 al 26 aprile 2025

Ponte 1° maggio: 2 e 3 maggio 2025

Termine lezioni: 12 giugno 2025

Umbria

Inizio lezioni: 11 settembre 2024

Ponte Ognissanti: 2 novembre 2024

Vacanze Natale: dal 23 dicembre 2024 e al 6 gennaio 2025

Vacanze Pasqua : dal 17 al 22 aprile 2025

Ponte 25 aprile: 26 aprile 2025

Termine lezioni: 7 giugno 2025

Valle d’Aosta

Inizio lezioni: 11 settembre 2024

Ponte Ognissanti: 2 novembre 2024

Vacanze Natale: dal 23 dicembre 2024 e al 6 gennaio 2025

Fiera di Sant’Orso: 30 e 31 gennaio 2025

Vacanze d’Inverno: dal 3 al 5 marzo 2025

Vacanze Pasqua: dal 17 al 21 aprile 2025

Ponte 25 aprile: 26 aprile 2025

Ponte 1° maggio: 2 e 3 maggio 2025

Termine lezioni: 10 giugno 2025

Veneto

Inizio lezioni: 11 settembre 2024

Ponte Ognissanti: 2 novembre 2024

Vacanze Natale: dal 23 dicembre 2024 e al 6 gennaio 2025

Vacanze Carnevale: dal 3 al 5 marzo 2025

Vacanze Pasqua: dal 17 al 21 aprile 2025

Ponte 25 aprile: 26 aprile 2025

Ponte 1° maggio: 2 e 3 maggio 2025

Termine lezioni: 7 giugno 2025

