Calendario scolastico in Sicilia, si tornerà sui banchi il 15 settembre 2025

Il nuovo anno scolastico in Sicilia inizierà lunedì 15 settembre 2025 e si concluderà martedì 9 giugno 2026, secondo quanto stabilito da un decreto dell’assessore regionale all’Istruzione, Mimmo Turano. Il provvedimento riguarda tutte le scuole di ogni ordine e grado dell’Isola e regola le attività didattiche per l’intero anno scolastico 2025/2026.

Gli studenti avranno complessivamente 206 giorni di lezione, che potrebbero ridursi a 205 nel caso in cui la festività del Santo Patrono locale coincida con il calendario scolastico. Un’eccezione riguarda la scuola dell’infanzia, la cui chiusura è fissata al 30 giugno 2026, sebbene tra il 10 e il 30 giugno possano restare aperte solo le sezioni necessarie per garantire il servizio.

Le festività nazionali sono quelle consuete.

Le vacanze natalizie saranno dal 23 dicembre 2025 al 7 gennaio 2026, mentre quelle pasquali dal 2 al 7 aprile 2026.

Il 15 maggio, giorno dell’Autonomia Siciliana, non comporterà la sospensione delle lezioni, ma sarà dedicato ad attività di approfondimento sullo Statuto della Regione Siciliana e sulle tematiche legate all’autonomia, alla storia e all’identità regionale.

Infine, i Consigli di circolo o d’istituto avranno la possibilità di modificare, in modo flessibile, l’inizio e la sospensione delle attività educative in base alle esigenze del Piano dell’offerta formativa, prevedendo il recupero delle lezioni in altri momenti dell’anno.