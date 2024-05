Calendario scolastico a.s. 2024/25, nelle Marche avvio delle lezioni l’11 settembre

Per l’anno scolastico 2024/2025, la regione Marche ha previsto un calendario per complessivi 206 (205 in considerazione del Santo Patrono) giorni di attività scolastica all’interno dei quali effettuare le proposte dell’Offerta Formativa.

Secondo il calendario scolastico approvato il 20 maggio, le lezioni hanno inizio l’11 settembre 2024 e hanno termine il 7 giugno 2025 (il 30 giugno le scuole dell’infanzia).

Oltre alle festività obbligatorie, questi sonoo i periodi di sospensione delle lezioni: