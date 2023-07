Call veloce e inserimento 150 preferenze, scadenza per la call alle ore 12 del 31 luglio e per le preferenze alle 14 dello stesso giorno

Call veloce e inserimento 150 preferenze, scadenza per la call alle ore...

Il 31 luglio è giornata importantissima per ricordarsi la scadenza della procedura di call veloce e la scadenza per l’inserimento delle 150 preferenze per gli incarichi e le supplenze dell’anno scolastico 2023/2024.

La procedura della Call veloce è programmata, su Istanze OnLine, fino alle ore 12 del 31 luglio 2023. Mentre la procedura per la scelta delle preferenze per gli incarichi e le supplenze per l’anno scolastico 2023/2024, scade alle ore 14 del 31 luglio 2023.

Call veloce ecco come compilare l’Istanza

Per compilare la domanda di call veloce per le assunzioni in ruolo sui posti residuati dai turni di ruolo delle GaE e delle GM, si consiglia di seguire il seguente tutorial a cura di Lucio Ficara.

Inserimento per le 150 preferenze

Riguardo l’inserimento per le 150 preferenze, per gli incarichi annuali e fino al termine delle attività didattiche per l’anno scolastico 2023/2024, c’è tempo fino al 31 luglio 2023 ore 14,00. Per inserire le preferenze si consiglia di guardare il seguente tutorial di Lucio Ficara.