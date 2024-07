GPS Supplenze 2024/2025 docenti. Domande e risposte

Con la nota n° 115135 del 25 luglio 2024, a firma del direttore generale Filippo Serra, sono state dettate le indicazioni operative al fine di produrre le domande per l’attribuzione di supplenze per l’anno scolastico 2024/2025.

D1) Chi può fare domanda per le supplenze?

R) I docenti inseriti nelle GAE, nelle GPS e i docenti di ruolo in possesso di abilitazione diversa da quella in cui sono di ruolo.

D2) E’ possibile conoscere le sedi rimasti vacanti e disponibili per la provincia di propria competenza?

R) Purtroppo no. Non si conoscono i posti liberi e vacanti disponibili per le supplenze. La domanda va presentata al “buio”.

D3) Quali sono i tempi per presentare la domanda per partecipare alle supplenze fino al 31 agosto e al termine delle attività didattiche (30 giungo 2024)?

R) Le domande vanno presentate in modalità telematica dalle ore 9,00 del 26 luglio alle ore 14 al 7 agosto 2024.

D4) La domanda può essere presentata oltre che on line, per PEC o per raccomandata con ricevuta di ritorno?

R) Assolutamente no. Le domande presentate in modalità diversa da quella On Line non saranno prese in considerazione.

D5) Quanti tipi di domande sono presenti nella piattaforma On Line ?

R) Anche per quest’anno, la piattaforma presenta due tipi di domanda:

una finalizzata all’assunzione in ruolo da GPS sostegno per i docenti inseriti nella graduatoria sostegno GPS prima fascia

una finalizzata all’attribuzione delle supplenze al 31 agosto o 30 giugno 2024 da GAE e GPS.

D6) I docenti inseriti in GAE e GPS che non presentano domanda e che vengono inseriti con il punteggio dell’anno precedente, possono ricevere supplenze fini al 31 agosto o al 30 giugno 2025?

R) Assolutamente no. I docenti che non presentano domanda volta ad ottenere le supplenze al 31 agosto o al 30 giugno, sono considerati rinunciatari.

D7) Gli aspiranti che intendono partecipare alla procedura prevista per le supplenze annuali possono presentare la domanda in altre province?

R) No. Le domande vanno presentare nella stessa provincia in cui si è inseriti in GPS in modalità telematica attraverso l’applicazione “Istanze on Line (POLIS)”.

D8) Cosa occorre per accede alle istanze on line?

R) Per accedere alle istanze on line occorre oltre ad essere registrati al servizio POLIS, una delle seguenti credenziali: SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale); CIE (Carta di Identità Elettronica).

D9) quante sedi possono essere indicate dagli aspiranti inseriti in GAE o GPS?

R) Gli aspiranti inseriti nelle GAE e GPS potranno indicare fino a 150 preferenze tra scuole, comuni, distretti.

D10) L’assegnazione di una delle sedi indicate nella domanda può essere rinunciata?

R) No. L’assegnazione di una delle sedi indicate nella domanda comporta l’accettazione della stessa.

D11) nel fare la domanda si possono non indicare alcune sedi ritenute disagiate anche se nella stessa provincia?

R) la mancata indicazione di talune sedi è intesa quale rinuncia per le sedi non espresse

D12) Qualora un docente primo in graduatoria dovesse rinunciare alla sede assegnata e il secondo ha chiesto la stessa sede, può chiedere di cambiare sede con quella assegnata?

R) La rinuncia all’incarico non prevede il rifacimento delle operazioni di assegnazioni dei posti.

D13) I docenti inclusi con riserva nella prima fascia GPS per i posti di sostegno possono ricevere incarichi a tempo determinato?

R) No. Non hanno titolo a partecipare alla procedura gli aspiranti inclusi con riserva nella prima fascia delle GPS per i posti di sostegno, in quanto in attesa del conseguimento/riconoscimento del titolo di specializzazione.

D14) Il docente in anno di prova può chiedere di partecipare alle nomine a supplente annuale in altro settore scolastico?

R) No. il docente in anno di prova non può ricevere nomine a supplente.

D15) I docenti inseriti nella prima fascia delle GPS per i posti di sostegno, che hanno presentato domanda per le supplenze e che non sono stati destinatari di una proposta di assunzione e non hanno espresso rinuncia per eventuale nomina, possono presentare domanda per altra provincia dove risultano posti disponibili?

R) Si . A tal proposito è stata istituita la mini call veloce che consente ai docenti di poter fare domanda per provincia diversa da quella di inserimento e partecipare all’assegnazione dei posti rimasti vacanti.

D16) Quando si presenta la domanda per ricevere la nomina in altra provincia?

R) Per la presentazione delle domande per altra provincia, sarà pubblicato un avviso da parte della direzione generale sul sito del Ministero. Di norma è previsto un termine perentorio di 48 ore dal momento di apertura delle funzioni.

D17) Come verranno assegnate le sedi vacanti e disponibili a seguito della domanda mini call veloce?

R) Il sistema informativo determina per ogni provincia e per ogni tipologia di posto di sostegno l’elenco di coloro che hanno presentato domanda sulla base degli elementi già presenti nelle GPS della provincia di iscrizione.

D18) Presentata la domanda “mini call veloce”, si può rifiutare eventuale nomina nella nuova provincia?

R) Assolutamente no. L’assegnazione di una provincia indicata nella domanda comporta l’accettazione della sede che verrà successivamente individuata nella provincia stessa.

D19) qualora un docente che ha presentato domanda per la “mini call veloce” dovesse avere diritto alla nomina nella provincia di provenienza può rifiutare la nuova provincia e accettare la sede nella provincia di provenienza?

R) No. L’assegnazione di una provincia indicata nella domanda comporta l’accettazione della sede che verrà successivamente individuata nella provincia stessa e preclude il conferimento di ulteriori supplenze per qualunque classe di concorso o tipologia di posto nella provincia di inserimento nelle GPS.

D 20) E’ possibile chiedere supplenze part-time?

R) Si. Ciò è previsto dalla normativa, ma va detto che i posti disponibili derivanti dal part-time, riferendosi a posti vacanti solo di fatto e non di diritto, vanno coperti mediante conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche.