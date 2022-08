Call veloce, GPS e mobilità annuale, questa è la settimana decisiva

Siamo appena entrati nella settimana decisiva per la call veloce, la mobilità annuale e la scelta delle preferenze per chi è inserito in GPS. Nei prossimi giorni gli uffici scolastici provinciali pubblicheranno gli esiti delle immissioni in ruolo da call veloce e gli esiti delle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie.

Call veloce la domanda sta per scadere

La domanda per partecipare al ruolo con la call veloce, sui posti residuati dalle immissioni da graduatorie di merito e GaE, scadra alle ore 23:59 dell’8 agosto 2022. Entro giorno 11 agosto saranno resi pubblici gli esiti delle immissioni in ruolo da call veloce.

Scelta preferenze per iscritti in GPS

Gli aspiranti alle supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche per l’anno scolastico 2022-2023, hanno tempo di compilare l’istanza delle 150 preferenze, tra scuole, comuni e distretti, per individuare la sede di nomina per la stipula di un contratto a tempo determinato fino al 31 agosto o fino al 30 giugno 2023, entro e non oltre le ore 14:00 del 16 agosto 2022.

Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie

Questa è la settimana decisiva ancche per la mobilità annuale, ovvero per gli esiti delle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie. Prima del Ferragosto, gli uffici scolastici provinciali provvederanno a pubblicare gli esiti delle utilizzazioni sui posti di sostegno e sui posti comuni dei titolari della provincia, gli esiti delle assegnazioni provvisorie provinciali. Gli esiti della mobilità annuale interprovinciale potrebbero essere pubblicati sempre prima di Ferragosto, ma non è escluso che si possa anche sforare oltre Ferragosto.

Nomine per le supplenze

Per quanto riguarda invece le nomine per le supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche si dovrebbe arrivare nell’ultima decade di agosto. Quello che lascia molto perplessi è l’alto numero di punteggi errati nelle GPS e il fatto che ci sarebbero numerosi reclami per correggere i punteggi.