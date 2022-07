Call veloce, meno 6 giorni all’apertura. Chi può fare istanza

Come abbiamo anticipato, la cosiddetta procedura della call veloce, dovrebbe essere aperta, secondo quanto ha chiarito il ministero dell’Istruzione, dal 3 al 7 di agosto. L’intera gestione della procedura dovrà poi concludersi entro il 10 agosto, data per la quale gli uffici territoriali avranno provveduto alla pubblicazione degli esiti.

Lo ha stabilito la nota di accompagnamento al DM n. 184 del 19 luglio 2022 “Disposizioni concernenti le immissioni in ruolo del personale docente per l’anno scolastico 2022/23“. Tutte le ordinarie operazioni di immissioni in ruolo dovranno essere completate entro il giorno 2 agosto, e questo consentirà l’apertura delle funzioni per la presentazione delle istanze di partecipazione alla call veloce: ancora sei giorni prima dell’apertura.

Chi può partecipare?

Possono partecipare alla procedura volontaria per le immissioni in ruolo con call veloce: