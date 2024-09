Cambio di guardia all’USR Calabria: la Flc-Cgil era presente all’incontro

Apprendo da un vostro articolo pubblicato il 19/09/2024 a firma di redazione, inerente il cambio del Direttore Generale dell’USR Calabria, che l’unica organizzazione sindacale assente al saluto personale della Dottoressa Antonella Iunti è stata la FLC CGIL CALABRIA.

È evidente che al di là delle questioni poste nell’articolo in questione, l’incipit adottato da chi lo ha messo nero su bianco evidenzia l’assenza della FLC CGIL quasi come una scelta voluta e ai limiti di uno sgarbo che, soprattutto quando si tratta di momenti di condivisione come quelle oggetto dell’incontro, personali o istituzionali che siano, certamente non ci appartengono.

Tra l’altro, il coordinatore regionale della Gilda degli Insegnanti, Nino Tindiglia, autore di quanto riportato nell’articolo, circa il rispetto e l’osservazione della puntualità degli incontri, ne ha fatto sempre una questione di principio a prescindere dai motivi, condivisibili o meno, necessari o inopportuni, che hanno in molti casi ritardato l’avvio delle riunioni.

L’incontro, infatti, preannunciato soltanto il giorno precedente, era stato fissato per le 11:30.

La FLC CGIL Calabria, rappresentata per l’occasione dal Prof. Alfonso Marcuzzo – il quale ha avuto modo anche di salutare i presenti che erano in attesa, compreso il Tindiglia – è stata presente sin dall’inizio e soltanto alle 12.15 il prof. Marcuzzo è stato costretto ad andare via per motivi urgenti sopraggiunti.

Il sottoscritto, impossibilitato a partecipare all’incontro perché fuori sede, si era sentito precedentemente con la Dottoressa Antonella Iunti ringraziandola per l’attenzione e la sensibilità, dimostrata anche in questa occasione verso le rappresentanze sindacali e scusandosi per l’assenza.

Domenico Denaro

Segretario Generale Flc-Cgil Calabria