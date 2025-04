Elenchi aggiuntivi prima fascia GPS: tempi, modalità e soggetti che possono presentare la domanda

In ottemperanza alle disposizioni dell’O.M. 88 del 2024 il Ministro dell’Istruzione e del Merito ha emanato il decreto con il quale ha indicato i tempi, le modalità e i soggetti che possono presentare domanda per essere inseriti negli elenchi aggiuntivi di prima fascia GPS su posto comune e/o di sostegno, in attesa che siano aggiornate le graduatorie provinciali per le supplenze previste per il 2026.

Tempi

Gli aspiranti all’inserimento negli elenchi aggiuntivi di prima fascia GPS e alle graduatorie d’istituto di seconda fascia, possono presentare domanda di partecipazione nell’arco temporale previsto dal decreto a partire dalle ore 9.00 del 14 aprile 2025 e fino alle ore 23.59 del 29 aprile 2025.

Modalità

La domanda va presentata, in una sola provincia, esclusivamente in modalità telematica accedendo al Portale Unico del reclutamento, raggiungibile all’indirizzo www.inpa.gov.it per la qual cosa è necessario, essere abilitati al servizio “Istanze on line e essere in possesso delle credenziali del Sistema Pubblico di identità digitale (SPID) o di quelle della Carta di Identità Elettronica (CIE). Le domande presentate in modalità diversa non saranno prese in considerazione.

Domanda posto comune e sostegno

Possono fare domanda i soggetti che hanno conseguito l’abilitazione o la specializzazione:

• Entro la data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda (29 aprile 2025), indicando in modo specifico l’istituzione che ha rilasciato il titolo;

• All’estero a condizione che sia stato riconosciuto dal Ministero, indicando gli estremi del provvedimento di riconoscimento del titolo medesimo.

Domanda con riserva

Possono fare domanda, ma essere inseriti con riserva i soggetti che:

• Conseguiranno il titolo di abilitazione e/o specializzazione dopo la data di scadenza di presentazione della domanda (29 aprile 2025) e comunque entro il 30 giugno 2025; gli stessi dovranno comunicare, dalle ore 9.00 del 16 giugno 2025 e fino alle 23.59 del 3 luglio 2025, il conseguimento del titolo all’UST (uffici scolastici territoriali). Fermo restante che la riserva è sciolta negativamente qualora il titolo non sia conseguito entro il 30 giugno 2025 o non sia data comunicazione dell’avvenuto conseguimento nei tempi suddetti.

• Avendo conseguito il titolo di abilitazione o specializzazione sul sostegno all’estero e siano sprovvisti del riconoscimento, a condizione di aver presentato la relativa domanda all’Ufficio competente entro il termine per la presentazione della domanda d’inserimento.