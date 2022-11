Campionati studenteschi e avviamento alla pratica sportiva: proroga al 30 novembre 2022 per le adesioni

Potranno essere registrate fino al 30 novembre le adesioni al portale www.campionatistudenteschi.it per lo svolgimento delle attività di avviamento per la pratica sportiva per l’anno scolastico 2022/2023 e ai Campionati Studenteschi

L’attività di avviamento alla pratica sportiva può essere svolta anche dalle Istituzioni scolastiche che non partecipino ai Campionati Studenteschi, purché aderiscano ad un progetto nazionale o a un progetto di attività motoria approvato dagli Organi Collegiali dell’Istituto scolastico e inserito nella piattaforma dedicata.

Nel progetto tecnico allegato alla nota del 17 ottobre sono contenute tutte le indicazioni per lo svolgimento dei Campionati.

Le manifestazioni si svolgeranno negli impianti scolastici e/o impianti comunque omologati dalle Federazioni Sportive e in conformità alla normativa vigente. Solo in casi eccezionali – dovuti dall’assenza di impianti omologati – potrà essere presa in considerazione l’utilizzazione di impianti che comunque rispondano alle norme di sicurezza e alle specifiche esigenze tecniche della disciplina.

In occasione di tutte le manifestazioni, gli Uffici Scolastici Regionali competenti possono richiedere l’esonero, per brevi periodi, dai normali obblighi di servizio del personale docente cui sono stati affidati compiti organizzativi, di giuria e arbitraggio. Per il personale impegnato nell’organizzazione delle fasi regionali e nazionali dei Campionati Studenteschi e delle manifestazioni internazionali I.S.F. sarà l’Ufficio Scolastico Regionale competente a stabilire le modalità e i periodi degli eventuali esoneri.