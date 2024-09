Erasmus+: aperte le iscrizioni a Corri la vita 2024, la più grande manifestazione sportiva e solidale in Italia

Sono aperte le iscrizioni per partecipare alla squadra Erasmus+ a Corri la vita 2024, la più grande manifestazione sportiva e solidale in Italia, con la corsa domenica 29 settembre per le strade di Firenze e l’arrivo in Piazza della Signoria. Si prevede la partecipazione di migliaia di persone, che partiranno la mattina alle 9,15 dal Piazzale Lincoln del Parco de le Cascine a Firenze.

L’evento si svolge durante la Settimana europea dello Sport e l’Agenzia Erasmus+ Indire partecipa per il sesto anno con spirito di solidarietà verso una causa importante. La manifestazione prevede la raccolta fondi per la cura e la prevenzione del tumore al seno; un aspetto che avvicina la corsa ai valori di inclusione e solidarietà del Programma.

La squadra Erasmus

L’Agenzia Erasmus+ INDIRE partecipa con la squadra Erasmus, ai nastri di partenza con studenti, insegnanti, prof., dirigenti con un’esperienza – passata, presente o futura – in Erasmus+; nell’occasione verrà assegnato il premio Erasmus al miglior classificato della squadra Erasmus alla corsa.

La mattina dell’evento sarà presente un’area Erasmus+ alla partenza nel Parco de Le Cascine, nel Piazzale Lincoln, con lo staff dell’Agenzia a disposizione dalle 8 di mattina per conoscere le opportunità Erasmus+ e ricevere alcuni gadget del Programma.

Come partecipare

Per partecipare nella squadra Erasmus occorre:

Iscriversi all’evento qui: https://corrilavita.boxofficetoscana.it/

Comunicare il numero di iscrizione a questo link dell’Agenzia Erasmus+ INDIRE:

https://indire.eminerva.eu/isc/?evt=Corri_la_vita_29_9_2024 ;