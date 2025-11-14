Canzoni di Natale per bambini scuola primaria – TESTI

Nelle scuole italiane, il periodo natalizio coincide con la preparazione dei canti che tradizionalmente accompagnano saggi e attività di fine anno. Brani come “Bianco Natale”, “Astro del ciel”, “A Natale puoi” e classici internazionali come “So This Is Christmas” continuano a essere tra i più utilizzati dagli insegnanti, grazie alla loro struttura semplice e alla riconoscibilità immediata.

Il canto corale rappresenta un’attività didattica consolidata: favorisce la memorizzazione, la coordinazione e la gestione del ritmo, competenze utili anche in altre discipline. Lavorare su testi e melodie consente inoltre di ampliare il vocabolario, migliorare la pronuncia e introdurre riferimenti culturali legati alle tradizioni natalizie.

Nonostante la loro apparente semplicità, queste attività richiedono programmazione, ascolto e collaborazione. Il risultato è un lavoro collettivo che permette agli alunni di sperimentare competenze espressive e cooperative in un contesto protetto e condiviso. In questo senso, i canti di Natale rimangono una pratica educativa efficace, capace di unire tradizione e funzione didattica.

Per agevolare il lavoro degli insegnanti, ecco i testi di alcuni brani tra i più cantati a scuola durante questo periodo.

Bianco Natal

Quel lieve tuo candor, neve

Discende lieto nel mio cuor

Nella notte santa, il cuore esulta

D’amor, è Natale ancorE viene giù dal ciel, lento

Un canto che consola il cuor

Che mi dice, “Spera anche tu

È Natale, non soffrire più”Nella notte santa, il cuore esulta

D’amor, è Natale ancorE viene giù dal ciel, lento

Un canto che consola il cuor

Che mi dice, “Spera anche tu

È Natale, non soffrire più

È Natale, non soffrire più”

Tu scendi dalle Stelle

Tu scendi dalle stelle,

o Re del cielo,

e vieni in una grotta al freddo e al gelo,

e vieni in una grotta al freddo e al gelo.

O Bambino, mio Divino,

io Ti vedo qui a tremar,

O Dio Beato;

Ah! quanto ti costò l’avermi amato,

Ah! quanto ti costò l’avermi amato.

A Te, che sei del mondo

il Creatore

or mancan panni e fuoco, o mio Signore,

or mancan panni e fuoco, o mio Signore.

Caro eletto pargoletto,

quanto questa povertà

più m’innamora!

Giacché ti fece amor povero ancora,

giacché ti fece amor povero ancora.

Astro del ciel

Astro del ciel, Pargol divin,

mite Agnello, Redentor,

Tu che i vati da lungi sognar

Tu che angeliche voci nunziar,

luce dona alle menti,

pace infondi nei cuor!

Astro del ciel, Pargol divin,

mite Agnello, Redentor,

Tu di stirpe regale decor,

Tu virgineo, mistico fior,

luce dona alle menti,

pace infondi nei cuor!

Astro del ciel, Pargol divin,

mite Agnello, Redentor,

Tu disceso a scontare l’error,

Tu sol nato a parlare d’amor,

luce dona alle menti,

pace infondi nei cuor!

Dormi, Bambin, dormi, Gesù.

Su nel cielo cantano

ninna nanna gli angeli in cor

al Bambino dai riccioli d’or;

dormi, o caro Gesù;

dormi, Bambino Gesù.

A Natale puoi

A Natale puoi

fare quello che non puoi fare mai:

riprendere a giocare,

riprendere a sognare,

riprendere quel tempo

che rincorrevi tanto.

È Natale e a Natale si può fare di più,

è Natale e a Natale si può amare di più,

è Natale e a Natale si può fare di più

per noi:

a Natale puoi.

A Natale puoi

dire ciò che non riesci a dire mai:

che bello è stare insieme,

che sembra di volare,

che voglia di gridare

quanto ti voglio bene.

È Natale e a Natale si può fare di più,

è Natale e a Natale si può amare di più,

è Natale e a Natale si può fare di più

per noi:

a Natale puoi.

È Natale e a Natale si può amare di più,

è Natale e a Natale si può fare di più

per noi:

a Natale puoi.

Luce blu,

c’è qualcosa dentro l’anima che brilla di più:

è la voglia che hai d’amore,

che non c’è solo a Natale,

che ogni giorno crescerà,

se lo vuoi.

A Natale puoi.

È Natale e a Natale si può fare di più,

è Natale e a Natale si può amare di più,

è Natale e a Natale si può fare di più,

è Natale e da Natale puoi fidarti di più.

A Natale puoi

puoi fidarti di più.

A Natale puoi.

Happy Christmas (Inglese)

So this is Christmas

and what have you done another year over

a new one just begun

and so this Xmas

I hope you have fun

the near and the dear one

the old and the young.

A merry merry Christmas

and happy New Year

let’s hope it’s a good one

without any fear.

And, so this is Christmas (war is over)

for weak and for strong (if you want it)

for rich and the poor ones(War is over now)

the road is so long

and so happy Christmas

for black and for white

for the yellow and red ones

let’s stop all the fight.

A merry merry Christmas

and happy New Year

let’s hope it’s a good one

without any fear.

And, so this is Christmas

and what have we done

another year over

a new one just begun

and, so happy Christmas

we hope we have fun

the near and the dear one

the old and the young.

A merry merry Christmas

and happy New Year

let’s hope it’s a good one

without any fear.

(War is over if you Want it war is over now)

Jingle Bell Rock (Inglese)

Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock

Jingle bells swing and jingle bells ring

Snowing and blowing up bushels of fun

Now the jingle hop has begun

Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock

Jingle bells chime in jingle bell time

Dancing and prancing in Jingle Bell Square

In the frosty air.

What a bright time, it’s the right time

To rock the night away

Jingle bell time is a swell time

To go gliding in a one-horse sleigh

Giddy-up jingle horse, pick up your feet

Jingle around the clock

Mix and a-mingle in the jingling feet

That’s the jingle bell,

That’s the jingle bell,

That’s the jingle bell rock.