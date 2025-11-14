Canzoni di Natale per bambini scuola primaria – TESTI

Nelle scuole italiane, il periodo natalizio coincide con la preparazione dei canti che tradizionalmente accompagnano saggi e attività di fine anno. Brani come “Bianco Natale”, “Astro del ciel”, “A Natale puoi” e classici internazionali come “So This Is Christmas” continuano a essere tra i più utilizzati dagli insegnanti, grazie alla loro struttura semplice e alla riconoscibilità immediata.
Il canto corale rappresenta un’attività didattica consolidata: favorisce la memorizzazione, la coordinazione e la gestione del ritmo, competenze utili anche in altre discipline. Lavorare su testi e melodie consente inoltre di ampliare il vocabolario, migliorare la pronuncia e introdurre riferimenti culturali legati alle tradizioni natalizie.
Nonostante la loro apparente semplicità, queste attività richiedono programmazione, ascolto e collaborazione. Il risultato è un lavoro collettivo che permette agli alunni di sperimentare competenze espressive e cooperative in un contesto protetto e condiviso. In questo senso, i canti di Natale rimangono una pratica educativa efficace, capace di unire tradizione e funzione didattica.
Per agevolare il lavoro degli insegnanti, ecco i testi di alcuni brani tra i più cantati a scuola durante questo periodo.
Bianco Natal
Quel lieve tuo candor, neve
Discende lieto nel mio cuor
Nella notte santa, il cuore esulta
D’amor, è Natale ancorE viene giù dal ciel, lento
Un canto che consola il cuor
Che mi dice, “Spera anche tu
È Natale, non soffrire più”Nella notte santa, il cuore esulta
D’amor, è Natale ancorE viene giù dal ciel, lento
Un canto che consola il cuor
Che mi dice, “Spera anche tu
È Natale, non soffrire più
È Natale, non soffrire più”
Tu scendi dalle Stelle
Tu scendi dalle stelle,
o Re del cielo,
e vieni in una grotta al freddo e al gelo,
e vieni in una grotta al freddo e al gelo.
O Bambino, mio Divino,
io Ti vedo qui a tremar,
O Dio Beato;
Ah! quanto ti costò l’avermi amato,
Ah! quanto ti costò l’avermi amato.
A Te, che sei del mondo
il Creatore
or mancan panni e fuoco, o mio Signore,
or mancan panni e fuoco, o mio Signore.
Caro eletto pargoletto,
quanto questa povertà
più m’innamora!
Giacché ti fece amor povero ancora,
giacché ti fece amor povero ancora.
Astro del ciel
Astro del ciel, Pargol divin,
mite Agnello, Redentor,
Tu che i vati da lungi sognar
Tu che angeliche voci nunziar,
luce dona alle menti,
pace infondi nei cuor!
Astro del ciel, Pargol divin,
mite Agnello, Redentor,
Tu di stirpe regale decor,
Tu virgineo, mistico fior,
luce dona alle menti,
pace infondi nei cuor!
Astro del ciel, Pargol divin,
mite Agnello, Redentor,
Tu disceso a scontare l’error,
Tu sol nato a parlare d’amor,
luce dona alle menti,
pace infondi nei cuor!
Dormi, Bambin, dormi, Gesù.
Su nel cielo cantano
ninna nanna gli angeli in cor
al Bambino dai riccioli d’or;
dormi, o caro Gesù;
dormi, Bambino Gesù.
A Natale puoi
A Natale puoi
fare quello che non puoi fare mai:
riprendere a giocare,
riprendere a sognare,
riprendere quel tempo
che rincorrevi tanto.
È Natale e a Natale si può fare di più,
è Natale e a Natale si può amare di più,
è Natale e a Natale si può fare di più
per noi:
a Natale puoi.
A Natale puoi
dire ciò che non riesci a dire mai:
che bello è stare insieme,
che sembra di volare,
che voglia di gridare
quanto ti voglio bene.
È Natale e a Natale si può fare di più,
è Natale e a Natale si può amare di più,
è Natale e a Natale si può fare di più
per noi:
a Natale puoi.
È Natale e a Natale si può amare di più,
è Natale e a Natale si può fare di più
per noi:
a Natale puoi.
Luce blu,
c’è qualcosa dentro l’anima che brilla di più:
è la voglia che hai d’amore,
che non c’è solo a Natale,
che ogni giorno crescerà,
se lo vuoi.
A Natale puoi.
È Natale e a Natale si può fare di più,
è Natale e a Natale si può amare di più,
è Natale e a Natale si può fare di più,
è Natale e da Natale puoi fidarti di più.
A Natale puoi
puoi fidarti di più.
A Natale puoi.
Happy Christmas (Inglese)
So this is Christmas
and what have you done another year over
a new one just begun
and so this Xmas
I hope you have fun
the near and the dear one
the old and the young.
A merry merry Christmas
and happy New Year
let’s hope it’s a good one
without any fear.
And, so this is Christmas (war is over)
for weak and for strong (if you want it)
for rich and the poor ones(War is over now)
the road is so long
and so happy Christmas
for black and for white
for the yellow and red ones
let’s stop all the fight.
A merry merry Christmas
and happy New Year
let’s hope it’s a good one
without any fear.
And, so this is Christmas
and what have we done
another year over
a new one just begun
and, so happy Christmas
we hope we have fun
the near and the dear one
the old and the young.
A merry merry Christmas
and happy New Year
let’s hope it’s a good one
without any fear.
(War is over if you Want it war is over now)
Jingle Bell Rock (Inglese)
Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock
Jingle bells swing and jingle bells ring
Snowing and blowing up bushels of fun
Now the jingle hop has begun
Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock
Jingle bells chime in jingle bell time
Dancing and prancing in Jingle Bell Square
In the frosty air.
What a bright time, it’s the right time
To rock the night away
Jingle bell time is a swell time
To go gliding in a one-horse sleigh
Giddy-up jingle horse, pick up your feet
Jingle around the clock
Mix and a-mingle in the jingling feet
That’s the jingle bell,
That’s the jingle bell,
That’s the jingle bell rock.