Caro affitti, anche il Papa interviene: “Il mercato libero, senza correttivi, diventa selvaggio”

Papa Francesco e la premier Giorgia Meloni hanno partecipato alla seconda giornata degli Stati generali della Natalità, all’Auditorium della Conciliazione, a Roma.

“In questo contesto di incertezza e fragilità, le giovani generazioni sperimentano più di tutti una sensazione di precarietà, per cui il domani sembra una montagna impossibile da scalare” ha affermato alla platea il pontefice che ha sottolineato come tanti giovani non si sposano e non fanno figli. I motivi sono molteplici, ma il Papa esorta a non farsi sopraffare dall’infelicità e dal pessimismo ma anzi di lottare per ricercare la felicità proprio nei momenti più aridi.

Caro affitti, il pontefice: “mercato libero selvaggio”

Papa Francesco ha toccato anche l’argomento del caro affitti, agli onori della cronaca negli ultimi giorni:

“Difficoltà a trovare un lavoro stabile, difficoltà a mantenerlo, case dal costo proibitivo, affitti alle stelle e salari insufficienti sono problemi reali. Sono problemi che interpellano la politica, perché è sotto gli occhi di tutti che il mercato libero, senza gli indispensabili correttivi, diventa selvaggio e produce situazioni e disuguaglianze sempre più gravi”.

Infine, un cenno sulle donne: “ci sono condizionamenti quasi insormontabili per le donne. Le più danneggiate sono proprio loro, giovani donne spesso costrette al bivio tra carriera e maternità, oppure schiacciate dal peso della cura per le proprie famiglie, soprattutto in presenza di anziani fragili e persone non autonome”.

Meloni: “libertà per le donne”

“Se le donne non avranno la possibilità di realizzare il desiderio di maternità senza rinunciare a quello professionale, non è che non avranno pari opportunità, non avranno libertà” ha affermato la premier Giorgia Meloni. “Vogliamo uno Stato che accompagni e non diriga, vogliamo credere nelle persone, scommettere sugli italiani, sui giovani, sulla loro fame di futuro”.