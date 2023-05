Caro affitti e studenti in tenda, Valditara: “Problema grave e serio ma tocca le città governate dal centrosinistra”

Oggi, 10 maggio, il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara è intervenuto a SkyTg24, dove ha discusso, tra i vari temi, del problema del caro affitti per gli universitari sollevato di recente da una studentessa milanese.

Dopo che il caso ha avuto risonanza nazionale, con la studentessa che è stata contattata anche da Elly Schlein, la segretaria del Pd, e da Beppe Sala, sindaco di Milano, la protesta si è estesa anche a Roma. Nella serata dell’otto maggio, gli studenti e le studentesse della Sapienza, in solidarietà con Ilaria, hanno deciso di far luce sul problema della questione abitativa anche a Roma, piazzando delle tende per evidenziare la precarietà in cui riversano gli studenti dell’Ateneo.

Secondo quanto riporta Agenzia Nova, il capo del dicastero di Viale Trastevere ha detto: “Si tratta di un problema grave e serio ma tocca le città governate dal centrosinistra”.

Nuove assunzioni e attenzione a studenti con disabilità

Poi Valditara ha parlato della stretta attualità, all’indomani dell’incontro della presidente del Consiglio Giorgia Meloni con le opposizioni: “Abbiamo preso con gli elettori un impegno importante sull’Autonomia differenziata e il presidenzialismo. Ci hanno dato un mandato preciso e noi vogliamo proseguire”.

E, poi, sulle nuove assunzioni dei docenti: “Faremo a partire da giugno circa 35 mila assunzioni Pnrr, ma abbiamo voluto aggiungere ulteriori assunzioni ‘extra Pnrr’. Arriveremo quindi a un totale di circa 100 mila assunzioni e quasi 20 mila sui posti di sostegno, quindi con un’attenzione particolare per gli studenti che hanno una disabilità”.