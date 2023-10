Carta del docente ai supplenti con incarico fino al 30 giugno o 31 agosto: la sentenza della Corte di Cassazione

Una recente sentenza della Corte di Cassazione, datata 4 ottobre, ha stabilito che spetta l’erogazione della Carta del Docente ai docenti “non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell’art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell’art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999”.

La Corte si è pronunciata su un rinvio pregiudiziale riguardante un docente assunto a tempo indeterminato alle dipendenze del Ministero dell’Istruzione che ha precedentemente prestato servizio in forza di plurimi contratti di supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche, per gli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019, senza ricevere il beneficio della c.d. Carta Docente, pari a 500,00 euro annui per l’acquisto di beni o servizi formativi, ai sensi dell’art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015.

