Gps, quando saranno pubblicate? Quando conviene esprimere le 150 preferenze? Risponde l’esperto

La domanda del momento è: quando sarà possibile caricare le 150 preferenze per gli incarichi e supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche da GaE e GPS per l’anno scolastico 2024-2025? Inoltre ci si chiede quanto tempo sarà concesso per questa importante procedura, dall’apertura dei termini alla scadenza?

La diretta della Tecnica risponde live

Delle assegnazioni provvisorie, delle 150 preferenze e delle prossime immissioni in ruolo, ci siamo occupati nel corso della diretta della Tecnica risponde live di martedì 23 luglio con l’esperto di normativa scolastica prof. Lucio Ficara.

Un ascoltatore ha posto la seguente domanda:

“Quando saranno pubblicate le nuove GPS? Ed è plausibile la finestra temporale per l’istanza delle 150 preferenze sia dal 1° al 15 agosto?“

Ecco la risposta di Lucio Ficara:

Le nuove GPS? “Possiamo attenderci la loro pubblicazione tra gli ultimi giorni di luglio e la prima decina di agosto. Potrebbe capitare parallelamente alla scelta delle 150 preferenze soprattutto per i grandi comuni. Comunque era prevista tra il 26 e il 31 di luglio, era stata data questa finestra perchè gli ATP, gli ambiti territoriali provinciali, gli uffici scolastici provinciali potessero pubblicare le GPS. Potrà sforare di qualche giorno, dunque ce ne potremmo andare entro il 4 agosto? È probabile, ecco perché non c’è la certezza che le 150 preferenze cadano nella prima metà di agosto, potrebbero cadere a cavallo tra prima e dopo ferragosto proprio perché non c’è certezza della pubblicazione delle GPS per fine luglio”.

Ecco la domanda di un altro ascoltatore:

“Sono in GPS 2 fascia e da oggi sono nella graduatoria di merito della mia classe di concorso del PNRR. Conviene comunque esprimere le preferenze per le GPS?”

“Sì, conviene comunque perché non conosciamo ancora il contingente, per una serie di situazioni. Fino a che non hai superato l’anno di prova del tuo futuro inserimento in ruolo, stare nelle GPS è un paracadute che conviene sempre avere, per cui compila tranquillamente anche le 150 preferenze”.