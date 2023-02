Carta dello Studente, cos’è e come richiederla [NOTA e MODULO]

Carta dello Studente, cos’è e come richiederla

Nell’anno scolastico 2008/2009 il Ministero dell’Istruzione ha lanciato il progetto nazionale “IoStudio – La Carta dello Studente”, sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica.

Il progetto prevede che le scuole distribuiscano agli studenti delle scuole secondarie di II grado statali e paritarie un badge personale. Tale carta attesta lo status di studente e offre la possibilità di accedere in modo agevolato al mondo della cultura e a molti servizi utili alla vita da studente.

Dall’anno scolastico 2013/2014, la Carta ha ampliato i propri servizi digitali e, grazie alla collaborazione con Poste Italiane, può essere attivata anche come carta postepay nominativa (carta prepagata ricaricabile) per gestire in modo sicuro e tracciabile gli acquisti effettuati.

Come richiederla

Per l’a.s. 2022/23 il MIM ha fornito le seguenti indicazioni per le famiglie.

Le famiglie delle studentesse e degli studenti frequentanti le classi prime dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado nell’a.s. 2022/2023 dovranno richiedere la Carta dello Studente consegnando presso la segreteria scolastica il modulo allegato alla nota debitamente compilato e sottoscritto.

Tutte le ulteriori richieste provenienti dagli studenti frequentanti le attuali classi seconde e terze saranno comunque prese in carico ed inserite nella prima finestra di stampa disponibile da parte del fornitore.

Iscrizioni all’a.s. 2023/24

Per il prossimo anno scolastico, è stato previsto che in fase di iscrizione online dello studente alla scuola secondaria di II grado, le famiglie potessero esprimere il consenso per il rilascio della Carta IoStudio.

Cosa devono fare le segreterie scolastiche

Le Segreterie scolastiche, dopo aver ricevuto il modulo dalle famiglie, devono inserire la Richiesta Carta tramite l’area riservata alle segreterie del Portale dello Studente.



Completata la procedura, il sistema fornirà un messaggio di conferma dell’inserimento della Richiesta e la Carta IoStudio sarà in attesa di emissione. Verrà quindi stampata nella prima finestra di stampa disponibile, la cui data sarà comunicata successivamente.

LA NOTA

IL MODULO E L’INFORMATIVA