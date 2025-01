Carta dello Studente IoStudio, si può richiedere al momento delle iscrizioni o anche dopo: come fare? Nota MIM con locandina e modello di richiesta

I genitori potranno richiedere su base volontaria, compilando l’apposito campo del modello di iscrizione on line, l’emissione di “IoStudio – la carta dello studente”, una tessera nominativa cui sono associate funzionalità volte a garantire e supportare il diritto allo studio dello studente, secondo quanto previsto dal decreto ministeriale n. 292 del 30 settembre 2021.

Lo si legge nella nota 47577 del 26 novembre 2024, riguardante le iscrizioni all’a.s. 2025/26. In particolare, questa possibilità riguarda le iscrizioni alle clasis prime della scuola secondaria di II grado.

Cos’è la carta IoStudio?

“IoStudio – La Carta dello Studente” è una carta nominativa che consente di attestare lo status di studente in Italia e all’estero e di usufruire di vantaggi e agevolazioni offerte dai partner nazionali e locali aderenti al progetto. L’elenco dei partner e delle offerte è disponibile nella sezione “i Partner” e nella sezione “le Offerte“.

La Carta è destinata a tutti gli studenti frequentanti le scuole secondarie di II grado statali e paritarie.

La Carta è anche integrata con nuovi servizi digitali e, grazie alla collaborazione con Poste Italiane, può essere attivata anche come un borsellino elettronico (carta prepagata ricaricabile) che consente la gestione sicura e tracciabile degli acquisti effettuati e ti permetterà di usufruire di un numero di offerte ancora più ampio.

Come richiederla successivamente all’iscrizione?

Con nota 180 del 28/01/2025, il MIM ha comunicato che le famiglie delle studentesse e degli studenti frequentanti i corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado che non abbiano espresso il consenso per il rilascio della Carta nell’apposito campo del modello di iscrizione on line, potranno richiedere la Carta dello Studente consegnando presso la segreteria scolastica il modulo debitamente compilato e sottoscritto, reperibile anche nel Portale dello Studente – IoStudio.

Cosa deve fare la scuola

La nota contiene anche indicazioni per le segreterie scolastiche, che, una volta ricevuto il modulo da parte delle famiglie, dovranno effettuare la procedura di “Richiesta Carta” tramite l’area riservata alle segreterie del Portale dello Studente.

Di seguito, la procedura da effettuare per inserire la Richiesta della Carta:

1. Accedere al Portale “Io Studio” – https://iostudio.pubblica.istruzione.it/web/guest/cosa-e-iostudio;

2. Cliccare su “Login Segreterie” per accedere in Area Riservata (facendo attenzione a non cliccare su “Login studenti”);

3. Effettuare la procedura di login (richiesta profilazione al II livello – Applicazione “Portale dello Studente” con associazione di tutti i “contesti”, ossia i codici meccanografici da gestire);

4. Selezionare il Codice Meccanografico associato allo studente (codice di indirizzo);

5. Dal pulsante “Menu” selezionare la funzione “Richiesta Carta”;

6. Inserire il Codice Fiscale dello studente: ne verrà visualizzato il riepilogo dei dati principali;

7. Cliccare sul pulsante “Richiesta Carta”.

Una volta completata correttamente la procedura, il sistema restituirà un messaggio di conferma dell’inserimento della richiesta. Da quel momento, la Carta IoStudio sarà in attesa di emissione e, come di consueto, verrà messa in produzione in occasione della prima finestra di stampa disponibile.

La Carta dello Studente, la cui validità permane fino al completamento dell’iter scolastico, viene consegnata direttamente ad ogni studentessa o studente dalla Segreteria scolastica dell’Istituto scolastico di appartenenza.

Scadenza

Per l’elaborazione delle “Carte IoStudio” nell’anno scolastico in corso, sarà necessario che le Segreterie scolastiche provvedano alla trasmissione entro il 15 febbraio 2025.

Le richieste che perverranno successivamente a tale data saranno comunque prese in carico ma potranno essere evase solo secondo le disponibilità di stampa previste dal fornitore.

LA NOTA

LA LOCANDINA