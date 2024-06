Carta dello Studente IoStudio, indicazioni su come richiederla e spedizione a scuola: modello di domanda

Carta dello Studente IoStudio, indicazioni su come richiederla e spedizione a scuola:...

La circolare per le iscrizioni all’a.s. 2023/24 prevedeva che le famiglie potessero dare il consenso per il rilascio della Carta IoStudio al momento dell’iscrizione alla prima classe della scuola secondaria di II grado. Questa modalità è stata riconfermata per l’anno scolastico 2024/2025.

La Carta IoStudio, per conformarsi alle normative sulla protezione dei dati personali, non verrà stampata automaticamente ma solo su richiesta esplicita delle famiglie. La Carta è consegnata agli studenti presso l’istituto scolastico frequentato e resta valida fino al completamento del loro percorso scolastico.

Istruzioni operative per le famiglie

Richiesta successiva all’iscrizione : Le famiglie che non hanno dato il consenso durante l’iscrizione possono richiedere la Carta compilando e consegnando un modulo specifico presso la Segreteria scolastica. Questo modulo è allegato alla comunicazione ed è disponibile anche nel Portale dello Studente – IoStudio.

: Le famiglie che non hanno dato il consenso durante l’iscrizione possono richiedere la Carta compilando e consegnando un modulo specifico presso la Segreteria scolastica. Questo modulo è allegato alla comunicazione ed è disponibile anche nel Portale dello Studente – IoStudio. Tempistiche di stampa: Le richieste saranno gestite nella prima finestra di stampa disponibile.

Istruzioni operative per le Segreterie scolastiche

Procedura di richiesta : Accedere al Portale “Io Studio” – https://iostudio.pubblica.istruzione.it/web/guest/cosa-e-iostudio Cliccare su “Login Segreterie” per accedere in Area Riservata (facendo attenzione a non cliccare su “Login studenti”) Effettuare la procedura di login (richiesta profilazione al II livello – Applicazione “Portale dello Studente” con associazione di tutti i “contesti”, ossia i codici meccanografici da gestire) Selezionare il Codice Meccanografico associato allo studente (codice di indirizzo) Dal pulsante “Menu” selezionare la funzione “Richiesta Carta” Inserire il Codice Fiscale dello studente: ne verrà visualizzato il riepilogo dei dati principali Cliccare sul pulsante “Richiesta Carta”.

:

Spedizione della Carta : le scuole riceveranno la Carta IoStudio con un foglio illustrativo di accompagnamento per ogni studente richiedente.

: le scuole riceveranno la Carta IoStudio con un foglio illustrativo di accompagnamento per ogni studente richiedente. Materiali di supporto: la locandina informativa per le scuole è fornita in formato digitale per facilitare la diffusione e l’uso.

LA NOTA MIM

LA LOCANDINA

IL MODULO DI RICHIESTA