Carta docente 2023/2024, quando arriva? Disponibile oggi 27 settembre alle ore 15,00 la nuova edizione: cosa comprare

Come abbiamo anticipato, sul sito del Ministero dedicato alla Carta del docente è pubblicato il seguente avviso:

La nuova edizione di Carta del Docente (a. s. 2023/2024) aprirà il 27 settembre alle ore 15.00 per i soli docenti di ruolo e per gli esercenti.

alle ore per i soli docenti di ruolo e per gli esercenti. Al momento dell’accesso non risulteranno attribuite al borsellino del docente le annualità pregresse riconosciute a seguito di sentenza.

Quindi, per il momento, l’attivazione del bonus 500 euro per l’autoformazione e l’aggiornamento interesserà esclusivamente i docenti con contratto a tempo indeterminato. Esclusi gli insegnanti con contratto di supplenza fino al 31 agosto, come previsto dal Decreto Salva Infrazioni.

Cosa comprare? Preparati con La Tecnica della Scuola

La Tecnica della Scuola, oltre a webinar, percorsi in e-learning, certificazioni e corsi rivolti alle scuole organizza corsi di preparazione ai concorsi come il corso di preparazione al concorso ds di 30 ore articolato in 8 moduli che affronta in modo esaustivo gli argomenti del programma dell’esame, destinato a docenti, aspiranti dirigenti e dirigenti in servizio.

